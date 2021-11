La réforme fiscale du football pro moins sévère que prévu

La réduction d’impôts des clubs de football sera plafonnée à 12 millions d’euros et non pas à 4 millions, selon le projet de réforme Van Peteghem. Reste à voir si cela passera la rampe européenne.

L’indignation suscitée par les pratiques douteuses du football professionnel en Belgique et les cadeaux fiscaux dont bénéficient les clubs et les joueurs avaient amené le gouvernement De Croo à décider en octobre dernier de limiter sensiblement les régimes fiscaux et sociaux favorables de ce secteur d’activité. L’accord politique portait sur une réduction de 43 millions d’euros: 30 millions en réformant la réduction ONSS sur les salaires des joueurs, 3 millions en limitant la déductibilité des commissions des agents et 10 millions en matière fiscale.