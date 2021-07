La taskforce vaccination se prépare à injecter une troisième dose

Dans les prochaines semaines, les centres de vaccination vont commencer à fermer. Mais la taskforce vaccination se prépare déjà à l'injection d’une troisième dose.

La vaccination de masse contre le Covid-19 touche petit à petit à sa fin. La semaine dernière, 181.000 premières doses seulement ont été injectées, contre 423.000 et 610.000 les semaines précédentes. D'ici fin août, sept des dix centres de vaccination bruxellois auront fermé leurs portes. Mais la Belgique se prépare déjà à l'administration d'une troisième dose, tout comme le Royaume-Uni, Israël ou la France.

"Il semble qu’un vaccin de rappel soit nécessaire pour maintenir un niveau adéquat d’immunité après la primo-vaccination, en particulier pour les groupes à risque", écrit la taskforce vaccination dans un document préparatoire. Les incertitudes sur cette dose de rappel sont nombreuses, tant en termes de timing que de groupes-cibles. On ignore aussi si des vaccins unidoses ou mieux adaptés aux variants seront disponibles, et quels seront les schémas vaccinaux, avec, par exemple, la possibilité d'opter pour des mix de vaccins. Mais la taskforce juge ne pas pouvoir attendre pour plancher sur les phases de vaccination suivantes. Elle estime que dans les années à venir, il est probable que le virus continue à évoluer et qu'il circule encore de manière endémique dans une population largement vaccinée.

Une phase 3 début novembre

Son scénario? D'abord, une phase transitoire, avec la poursuite de la vaccination actuelle, mais à une échelle qui se réduit, pour des publics de plus en plus limités. Un ou deux centres de vaccination seulement seraient conservés par province, ainsi qu'en Région bruxelloise et en communauté germanophone, pour vacciner les plus jeunes ou les Belges résidant à l'étranger.

Ensuite, sans doute début novembre, on passerait à la phase 3, avec une vaccination de type "booster", du moins pour les personnes les plus à risque et les plus exposées. Suivrait une phase 4, où la vaccination ressemblerait davantage aux campagnes de vaccination classiques.

Peut-être pour toute la population

Le plus gros point d'interrogation? La quantité de personnes à vacciner dans ces phases ultérieures. La taskforce propose de travailler sur trois scénarios: maximaliste – couvrant l'ensemble de la population belge en âge d'être vaccinée, intermédiaire – par exemple uniquement les personnes au-dessus d'un certain âge ou celles ayant reçu tel ou tel type de vaccin, et minimaliste – seule une proportion restreinte de la population serait concernée, par exemple ceux qui étaient prioritaires lors de la première campagne de vaccination.

4 millions Le scénario minimaliste pourrait concerner les 4 millions de personnes qui étaient prioritaires lors de la première campagne de vaccination.

Le scénario minimaliste pourrait donc couvrir le personnel de soins, les personnes de plus de 65 ans, celles qui présentent des comorbidités ou qui occupent des fonctions essentielles, soit tout de même 4 millions de personnes…

Dans les pharmacies

Pour cette dose de rappel, la taskforce recommande de sortir de la gestion de crise et d’utiliser autant que possible les services de santé traditionnels. Elle pense aux médecins généralistes et aux infirmières à domicile, à la médecine du travail et à la médecine scolaire, à la vaccination en hôpitaux et dans les collectivités comme les maisons de repos, mais aussi à des équipes mobiles pour les personnes alitées ou les groupes les plus vulnérables et à la vaccination dans les pharmacies, comme cela se fait déjà dans certains pays voisins. Le choix reviendra aux entités fédérées, qui n'auront peut-être pas besoin d'activer tous ces canaux en cas de scénario minimaliste ou intermédiaire.

Des projets-pilotes en cours

"Une campagne de vaccination de cette ampleur n'ayant jamais eu lieu par les canaux habituels, il convient d'en examiner la faisabilité", souligne la taskforce, qui a déjà lancé des projets-pilotes en associant généralistes et infirmiers ou en testant la vaccination sur le lieu de travail pour déterminer la meilleure manière de travailler et identifier les problèmes potentiels.

La conservation des vaccins dans les cabinets de médecins et d'infirmiers devra faire l'objet d’une attention particulière. Et la vaccination ne sera pas possible dans toutes les pharmacies: il faudra réaliser une cartographie des officines qui pourront assurer ce rôle, estime la taskforce.

Le coût de cette troisième dose devrait être répercuté sur les entités fédérées.

Des adaptations légales seront aussi nécessaires, notamment pour autoriser les pharmaciens à injecter des vaccins. L'achat des vaccins devrait toujours être assuré par l'Union européenne, mais le coût de ces vaccins devrait être répercuté sur les entités fédérées, qui devront aussi, à terme, organiser le stockage de ces vaccins, prévoit la taskforce.