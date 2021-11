La taxation des pensions complémentaires étrangères sur la table du gouvernement

Le ministre des Finances Van Peteghem (CD&V) veut taxer les pensions complémentaires constituées par des contribuables à l’étranger. Le MR s'y oppose.

Dans le cadre de la traditionnelle "loi fourre-tout" en matière fiscale, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a rédigé un amendement qui prévoit de taxer certaines pensions extralégales constituées par des contribuables à l’étranger. Un projet discuté depuis juin, et auquel le MR tente de s’opposer, nous revient-il. Son argumentation? Cela va provoquer des drames chez certains des contribuables, qui vont voir du jour au lendemain leur pension complémentaire perçue sous forme de rente soumise à l’impôt des personnes physiques. Le cabinet du ministre des Finances rétorque que "l’objectif est d’éviter que des contribuables ne soient soumis à une double imposition".

Avant 2004

De quoi parle-t-on en fait? De résidents fiscaux belges qui ont travaillé tout ou partie de leur carrière à l'étranger, et qui bénéficient d'une pension complémentaire du deuxième pilier suite au versement de primes par leur employeur à l'étranger. Tous les pays ne sont pas concernés, mais c'est notamment le cas de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la France. Le problème ne porte que sur les pensions complémentaires acquises grâce à des primes versées avant 2004. À partir de 2004, la législation est claire: les primes sont exonérées à l'impôt des personnes physiques, et les prestations de retraite sont taxées (à 16,5% en cas de versement de cette pension complémentaire sous forme de capital, et aux taux prévus par l'IPP en cas de versement de la pension complémentaire sous forme de rente).

Sur les pensions liées aux primes d'avant 2004, il y a, depuis des années, un bras de fer entre certains contribuables et l'administration fiscale. Les contribuables argumentent qu'ils ont déjà été taxés sur leurs primes, et qu'il ne faut donc pas les retaxer sur leur rente, ce que refuse l'administration fiscale, faute de preuve. Des preuves pas évidentes à produire, alors que les faits remontent parfois à plusieurs décennies. Mais les tribunaux ont largement tranché en faveur des contribuables, et la Cour de cassation leur a donné raison.

Taxer en Belgique plutôt qu'aux Pays-Bas

Combien sont ces contribuables? On l'ignore. Et certains paient déjà cette taxation sans broncher.

Mais si le ministre des Finances a décidé de bouger, c'est parce que les Pays-Bas ont décidé de taxer les pensions d'origine néerlandaise, puisque la Belgique ne le faisait pas. "Ce n'est pas une nouvelle taxation, mais un déplacement de la taxation, puisque ces pensions sont pour l'instant taxées aux Pays-Bas", argumente le cabinet Van Peteghem. Mais ceux qui ont travaillé aux Pays-Bas ne sont pas les seuls concernés. La modification législative qu'il a déposée sur la table du gouvernement vise à mettre fin à "une incohérence involontaire entre le traitement fiscal de certaines pensions étrangères et des pensions belges", qui avantage "des contribuables qui n'ont jamais contribué au système économique belge", lit-on dans la justification. L'amendement prévu prévoit explicitement que les pensions du deuxième pilier ne peuvent échapper à l'imposition, même si elles ont été constituées à l'étranger.

Le problème, c'est que la plupart des contribuables concernés n'avaient pas le choix, et perçoivent leur pension sous forme de rente, plus taxée que le capital.

Le problème, c'est que la plupart des contribuables visés n'avaient pas le choix, et perçoivent leur pension sous forme de rente, plus taxée que le capital. Vu la progressivité rapide de l'impôt des personnes physiques, certains vont se voir imposer d'un coup une taxation de 30% ou plus. "Imaginez un couple de pensionnés de 80 ou 90 ans, qui compte sur cette rente pour payer son loyer ou sa maison de repos", entend-on du côté de l'avenue de la Toison d'Or.