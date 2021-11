La Vivaldi divisée sur les sanctions aux soignants refusant le vaccin

Les membres du gouvernement fédéral se sont quittés sans accord, mercredi, sur les modalités de l'obligation vaccinale à laquelle le personnel soignant sera soumis l'an prochain. Ce n'est plus tant le principe de l'obligation qui coince que ce qu'il convient de prévoir pour ceux qui s'obstineraient à refuser la double dose et son rappel éventuel, confirment plusieurs sources gouvernementales.

Éléments de contexte d'abord. Au mois d'octobre, le ministre de la Santé a reçu le feu vert du Codeco pour mettre en œuvre cette obligation réclamée à cor et à cri par les fédérations représentatives des hôpitaux et des maisons de repos.

Faute grave

Jusque-là, les sept partis de la coalition Vivaldi sont d'accord. Mais que prévoir pour le personnel qui s'obstinerait à refuser le vaccin et qui ne serait dès lors plus autorisé à exercer ?

"Le licenciement sans droit au chômage", tranche Georges-Louis Bouchez, président du MR. Les libéraux francophones comptent utiliser le principe de la faute grave pour justifier ces licenciements. Au PS, on est moins brutal, en prônant le chômage temporaire pour les soignants qui refuseraient le vaccin (et le droit passerelle pour les indépendants).

Les troupes de Paul Magnette ajoutent qu'aucune embauche de non-vacciné ne devra être possible dans le secteur. Les verts semblent alignés, mais L'Echo n'a pu le confirmer jeudi. "À gauche, on estime que la perte de revenu occasionnée par la mise au chômage constitue une sanction suffisante", indique une source gouvernementale. Du côté des autres partis flamands, l'idée serait de prévoir un droit au chômage limité dans le temps.

On estime à environ 580.000 le nombre de personnes travaillant dans les soins de santé, un chiffre qui englobe les médecins, les dentistes, les kinés, les pharmaciens, les métiers paramédicaux et de la santé mentale. Selon les statistiques de Sciensano, 89% de ces professionnels étaient vaccinés au 25 octobre dernier. On compterait donc un peu plus de 60.000 personnes rétives à la vaccination dans le secteur. Le cabinet du ministre de la Santé se refusait mercredi à tout commentaire, espérant toujours un vote de la nouvelle loi au mois de décembre.