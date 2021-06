La Vivaldi divisée sur les visites domiciliaires

Contours plus souples

Face à la sensibilité du sujet, surtout côté francophone, Sammy Mahdi a veillé à assortir son texte de contours plus souples que celui rédigé en 2018 par le ministre de la Justice de l’époque Koen Geens (CD&V) et son collègue de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA).

Ecolo bloque net

Ecolo a réagi tout de suite de manière très vive. Le vice-premier ministre Georges Gilkinet a tweeté un "nopasaran" qui se passe de commentaire. Chez Groen, la présidente Meyrem Almaci a dénoncé une volonté de "récupérer des propositions problématiques de la Suédoise pour les réintroduire par l'entrée de service au sein de la Vivaldi". Et de conclure par un "non merci". Les Verts ont été rejoints par le PS pour faire barrage au projet .

Bouchez contre-attaque

Du côté du Premier ministre Alexander De Croo, on ne referme pas non plus le débat. "C'était un premier tour de table. Et chacun a pu exprimer son point de vue."