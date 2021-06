La Vivaldi en crise sur la neutralité de l'État

Les polémiques n'en finissent plus au sujet du voile islamique. Ce jeudi, Ecolo avait mis à l'ordre du jour du kern les dernières déclarations du député MR Denis Ducarme. Celui-ci a en effet remis en question son soutien à la secrétaire d'État Sarah Schlitz suite à la nomination d'Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement à l’Institut de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les libéraux francophones contestent l'idée qu'une telle fonction puisse être occupée par une femme voilée dans une logique de neutralité de l'État.

"Notre but n'est pas de faire sauter le gouvernement mais bien d'avoir un débat serein sur la neutralité de l'État."

Il dit vrai mais pour autant, le MR n'a pas demandé au gouvernement de revenir sur une désignation qui relève de la prérogative ministérielle, indiquait-on dans l'entourage de l'exécutif, ce qui explique les termes utilisés par Alexander De Croo. Agissant ainsi, le MR aurait mis sa participation dans la balance, ajoute-t-on. Côté MR, on ne comprend pas que le Premier ministre ait pu ainsi "humilier" le deuxième parti de la coalition à la Chambre . En dehors de faire sauter le gouvernement, les bleus francophones n'ont pas de levier pour annuler la désignation d'Ihsane Haouach.

Van Quick au clash

La réunion du kern a par contre été marquée par un coup de sang du vice-Premier ministre Open Vld, Vincent Van Quickenborne, qui goûte peu à l'exploitation faite par le MR de cette désignation et aux textes annoncés sur la neutralité de l'État. Pourquoi menacer la cohésion du gouvernement avec un sujet aussi sensible alors que le Vlaams Belang est en embuscade?, peste l'Open Vld. "Ils sont six à nous dire de ne pas parler du sujet, qu'on aille dire ça à Écolo", tonne-t-on au MR.