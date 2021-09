La Vivaldi ou l'action dans la division...

Regard critique sur l'action du gouvernement De Croo un an après son installation.

Après une année d'existence principalement marquée par la gestion de la pandémie et de ses conséquences socio-économiques, le gouvernement De Croo s'apprête à passer un test d'envergure: l'arbitrage du budget 2022 et la fixation de sa politique de redéploiement économique. Une gageure pour les sept partis de la majorité souvent très éloignés l'un de l'autre sur le plan idéologique. Tentons un regard critique sur ces 12 premiers mois qui ont déjà mis à l'épreuve les ministres PS, Vooruit, Open Vld, MR, Ecolo/groen et CD&V qui, chacun dans leur style, n'ont pas peur de s'opposer dans le débat public.

Les péripéties sanitaires

Sur le plan juridique, la gestion de la pandémie par le gouvernement De

Croo a généré quelques mémorables péripéties. Comme l’adoption en

catastrophe de cette loi pandémie, dont la première mouture a été vivement

critiquée, et qui est repassée quatre fois par la case "Conseil d’État". Ou cette

succession de textes législatifs parfois vagues et remplis de creux,

donnant des sueurs froides à l’Autorité de protection des données, ayant

par exemple du mal à digérer que les données de vaccination puissent être

accessibles à toute "instance ayant une mission d’intérêt public".

La communication de crise n’a pas été exempte de couacs non plus. On se

souviendra de règles allant parfois jusqu’à l’absurde, se penchant sur le

parcours de vos éventuels invités jusqu’aux toilettes, ou d’enfants apparaissant

puis disparaissant des décomptes autour de la "bulle sociale". Surtout, et comme

le résume bien l’épidémiologiste Marius Gilbert dans son ouvrage se retournant

sur un an et demi de pandémie, certains compromis politiques mêlant

"motivations scientifiques, arbitrages économiques et sociaux ou pures questions

de faisabilité" ont été servis sous couvert d’argumentation scientifique.

Autant de critiques qui ne suffisent guère à masquer ce constat. L’avènement de

la Vivaldi coïncide avec une reprise en main de la gestion de l’épidémie.

Parce qu’on retrouve un ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, qui n’a

pas peur de jouer un rôle actif, à l’avant-plan, soulignant par contraste à

quel point Maggie De Block avait interprété une partition en retrait, à la limite de

l’absence, laissant les experts endosser le costume de "gardiens de la santé

publique". Ce costume, le ministre le reprend et assume, au risque de

l’impopularité. À ses côtés, le Premier Alexander De Croo vient compléter un

binôme qui aura plutôt bien fonctionné.

Il sera toujours possible de jeter un œil critique sur la séquence et les mesures

prises – d’autant plus facile a posteriori. En attendant, une fois encaissé le

choc de la seconde vague, la Belgique, qui n’est guère submergée par la

troisième, se dote d’un Commissariat corona et entame une progression

à pas mesurés, évitant les fuites en avant suivies de reculades auxquelles on

assiste parfois à l’étranger. On fonctionne avec des objectifs et des indicateurs

(plus ou moins) clairs, et un plan balisant tout l’été 2021. Jusqu’ici, plutôt avec

succès. Reste à voir comment se négociera le tournant de l’automne et l’immixtion

du fédéralisme à la belge dans le pilotage sanitaire.

Des bons points et des attentes économiques fortes

On l'a souvent dit, c'est le budget 2022 - dont la négociation ne fait que commencer -et le futur plan de relance qui permettront d'évaluer l'action gouvernementale en matière socio-économique. En attendant, le soutien à l'économie durant la crise est largement salué. "Globalement, le gouvernement a bien agi dans sa réaction face à la crise pour ce qui concerne le pouvoir d’achat des ménages", indique Étienne de Callataÿ, chef économiste chez Orcadia Asset Management, citant le revenu des ménages qui a augmenté de 1,4% en 2020. "L'artillerie lourde" - chômage temporaire et droit passerelle - a permis de maintenir le bien-être de la population, ajoute-t-il. Les indicateurs économiques sont plutôt au beau fixe avec une croissance escomptée à plus de 5% fin de cette année. Le taux d'emploi, en progression notoire, est repassé au-dessus des 70%. Soulignons aussi l'élaboration réussie par le secrétaire d'État Thomas Dermine (PS) d'un premier plan de relance qui devrait permettre à la Belgique de toucher près de 6 milliards d'euros offerts par l'Europe. Reste à voir si les projets ainsi subsidiés profiteront significativement à notre redéploiement économique.

Le prolongement du droit passerelle et du chômage corona jusqu'à la fin de l'année constitue toutefois "un mauvais signal", déplore de Callataÿ. "On ne se serait jamais attendu à un tel rebond de l'économie. C'est un fait nouveau qui nécessite un ajustement de la politique. Malheureusement, le gouvernement a choisi l'inertie. Les mesures d'urgence doivent pouvoir être arrêtées rapidement." À décharge de la Vivaldi, cette prolongation coûtera moins de 100 millions sur le trimestre 2021, un montant qui n'a plus rien à voir avec les milliards dépensés auparavant. Relevons que la TVA réduite dans l'horeca n'a, elle, pas été prolongée.

"La prolongation des mesures corona devrait ralentir la réallocation de la main-d'œuvre alors que les entreprises prometteuses cherchent à recruter." Etienne de Callataÿ Economiste

Étienne de Callataÿ craint toutefois des effets pervers liés au maintien du chômage temporaire et du droit passerelle, même de manière limitée. "On peut prévoir une lenteur dans l'adaptation du tissu économique belge, des entreprises qui devraient fermer ne ferment pas", expose-t-il. "Cela retarde l’heure de vérité et ralentit la réallocation de la main-d'œuvre alors que les entreprises prometteuses cherchent à recruter." L'économiste attend surtout le gouvernement au tournant quant au marché de l'Emploi. La Vivaldi s'est fixé un objectif ambitieux, établir le taux d'emploi à 80%. Un objectif sans doute peu réaliste, mais de nature à lancer une dynamique vertueuse. L'économiste estime toutefois que ce critère présente des limites conceptuelles. "Si on encourage la pension à mi-temps, par exemple, on augmente le taux d'emploi sans répondre aux pénuries de main-d'oeuvre."

Au rayon fiscalité, le volontarisme du ministre des Finances vis-à-vis des niches fiscales est à saluer. Il a déjà annoncé vouloir s'attaquer aux régimes favorables en matière de droits d'auteur, de résidences secondaires et dans le football professionnel. Une rupture avec les politiques précédentes qui avaient eu tendance a "ajouter des déductions fiscales, ce qui est tout sauf ce dont nous avons besoin", relève de Callataÿ.

L'art de la guerre

Sur le plan purement politique, la Vivaldi a déjà reçu quelques avis de tempête. Dans ses premières semaines, le partenaire MR avait déjà fait grincer des dents par ses positions pas toujours en ligne avec les décisions sanitaires prises par le gouvernement. On rappellera aussi la crise, principalement entre MR et Ecolo, lors de la désignation avortée de Ihsane Haouach, femme au "CV en béton", mais arborant un voile islamique, comme commissaire de gouvernement à l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le gouvernement a aussi tangué l'été dernier lorsque la crise des sans-papiers en grève de la faim avait mis le PS sous une pression telle qu'il avait menacé de faire démissionner ses ministres. Le navire était resté à flot avant que ne s'étalent dans la presse les divergences de fond en matière socio-économique.

En pensions, sur le budget notamment, on sent surtout le PS très offensif, ce qui n'a rien de surprenant depuis qu'il est mis en difficulté par le PTB. C'est une des caractéristiques de cette coalition: elle ne cache pas ses divergences internes. Un angle d'attaque pour l'opposition forte côté néerlandophone (N-VA et Belang), plus faible côté francophone (PTB, cdH, DéFi). "Moins de politique spectacle, plus d’action", réclame notamment le parti DéFi.

"Il faut distinguer la dynamique à l'œuvre à l’intérieur de l’équipe gouvernementale, où peu d’éléments montrent que l’atmosphère s’est fortement détériorée, des prises de position des présidents de parti qui donnent lieu à une cacophonie perceptible en cette rentrée", décode Caroline Sägesser, politologue au Crisp. "De Croo va maintenant devoir maintenir la cohésion de l’équipe, la faire avancer dans la même direction et mettre en place des réformes ambitieuses."