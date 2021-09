La Vivaldi se concentre sur le budget 2022 et la relance

Tourner la page covid et ouvrir la voie aux réformes socio-économiques structurelles. Telle était l'ambition de ce premier Conseil des ministres de la rentrée, réuni vendredi sur fond de débat sur les pensions. La réforme présentée à la presse par la ministre Lalieux n'a pas encore été déposée sur la table du gouvernement (c'est pour la semaine prochaine) et devrait attendre une autre phase politique avant d'être approfondie, apprenait-on. L'exécutif fédéral a par contre entamé son débat sur la fin du chômage temporaire et du droit passerelle "corona" sans toutefois l'avoir tranché.

On sait que le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne, suivi par Ecolo et le MR, souhaite le maintien jusqu'à la fin de l'année du dispositif appelé à s'éteindre au 30 septembre. L'idée n'est pas du goût de tout le monde au sein de l'exécutif, qui se donne donc encore un peu de temps. Le gouvernement doit encore statuer sur la façon d'atterrir dans ce dossier alors que l'économie nationale reprend globalement des couleurs, mais que certains secteurs restent en difficulté. Il reste pas mal de choses à arbitrer quant à la gestion des effets de la pandémie, entend-on, et la date du 17 septembre à laquelle est prévu un nouveau comité de concertation fait désormais office d'azimut pour les autorités.

Le gouvernement a par contre balisé l'action fédérale jusqu'à la fin de l'année. Que ressort-il des discussions ? Que c'est l'échéance budgétaire qui guidera principalement la coalition Vivaldi d’ici à la mi-octobre et la déclaration "state of the union" au Parlement par le Premier ministre. C'est également à ce moment que devra être envoyée la présentation de l'épure 2022 à la Commission européenne. Intimement liée au budget, la politique de redéploiement économique qui sera menée au-delà du plan de relance européen est également attaquée de front à l'occasion de cette rentrée. L'entourage d'Alexander De Croo annonce le lancement de groupes de travail dès la semaine prochaine. Conformément aux engagements de la Belgique au niveau européen, ils se focaliseront sur l'emploi, l'environnement et le numérique. Une méthode semble d'ores et déjà s'imposer: plus question de travailler sur la base d'une enveloppe financière déterminée, mais bien en fonction de projets et mesures concrets.