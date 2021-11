La Vivaldi se déchire autour de l'obligation vaccinale des soignants

Les principaux ministres du gouvernement De Croo s'écharpent depuis plus de douze heures sur l'obligation vaccinale des soignants. Ecolo et PS font bloc pour obtenir une modification de l'accord conclu lundi dernier. Les autres partis ne l'entendent pas de cette oreille.

Pour comprendre ce qui se joue, revenons un peu en arrière. Lundi dernier, un premier accord sur un avant-projet de loi avait été atteint par l'exécutif. En résumé, ce texte prévoit que l'obligation de se faire vacciner pour le personnel soignant soit d'application à partir du 1er janvier . Les récalcitrants peuvent bénéficier du chômage temporaire corona jusqu'au 31 mars. Si le 1er avril, ils ne sont toujours pas vaccinés, ils seront licenciés et tomberont sous le régime du chômage classique , car ils seront considérés comme n'ayant plus d'accès à la profession. Si tout le monde semblait d'accord lundi soir, il n'en fut rapidement plus de même...

Pression syndicale

PS et Ecolo sur la même ligne

Le climat est tendu, très tendu, et le PS et Ecolo se tiennent sur la même ligne, précisait-on. Les socialistes francophones ont soumis à leurs collègues une proposition qui permettrait au travailleur non vacciné de bénéficier d'une suspension de son contrat de travail plus longtemps plutôt que d'en subir la rupture, et de disposer plus longtemps du chômage temporaire. À partir du moment où la vaccination est rendue obligatoire, l'employeur pourrait mettre fin au contrat suspendu.