Lalieux répond à De Bleeker: "Arrêtez avec l'idéologie du tout à l'austérité"

Selon De Bleeker, "la croissance est de retour et significative, autour de 5,7 % pour 2021 et 3% pour 2022. Il est donc souhaitable de faire dès à présent un effort supplémentaire de 0,4 %, pour un effort global égal à 0,6 %, soit environ 3 milliards d'euros ", a-t-elle expliqué. En termes de mesures d'assainissement, elle évoque, par exemple, la réduction des coûts de fonctionnement de l'État, des économies sur l'utilisation des bâtiments de l'État avec le télétravail ou encore la fiscalisation des achats sur internet en dessous de 22 euros.

"Imprudence"

"Le débat budgétaire sera compliqué si on repasse par l'austérité et les vieilles recettes libérales."

Selon la socialiste, Eva De Bleeker "en revient aux anciennes recettes de la Suédoise, qui ont réduit les droits sociaux et la sécurité sociale" et qualifie d'"imprudence" l'idée de procéder à un effort global de 0,6%. "Si on n'investit pas, c'est la relance et la croissance des prochaines années qui est remise en cause. Mme Von der Leyen (présidente de la commission européenne) appelait mercredi, dans son discours sur l'état de l'Union, à 'tirer les leçons de la crise financière', je l'invite à la réécouter."