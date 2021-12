Laurent Vrijdaghs présidera bien Skeyes

Le conseil des ministres restreint est tombé d'accord ce vendredi matin sur une double nomination. Celle de Laurent Vrijdaghs, patron de la Régie des bâtiments , à la présidence de Skeyes (ex-Belgocontrol) d'une part et celle de Laurence Bovy, CEO de Vivaqua à la présidence de la SFPI, la Société fédérale de participation et d'investissement. Le premier cité est nommé sur quota MR, la seconde sur quota PS.

"On va enfin pouvoir travailler avec un nouveau CA sur le nouveau contrat de gestion de Skeyes."

"Nous étions prêts depuis quelques mois pour cette nomination. On va enfin pouvoir travailler avec un nouveau CA sur le nouveau Contrat de Gestion de Skeyes mais aussi sur la manière d'agir sur la sécurité, les drones et l'impact environnemental de l'aviation", réagit Georges Gilkinet (Ecolo), ministre de la Mobilité et donc de tutelle sur Skeyes.