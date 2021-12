Le bureau du MR veut jouer l'apaisement

"C'est l'esprit de Noël", ironise un des participants. "Tout va bien, on s'est mis d'accord sur la méthode" , explique un autre. Apparemment en tout cas, le bureau de parti du MR a mis fin à la polémique qui opposait le ministre wallon du Budget Jean-Luc Crucke et le président Georges-Louis Bouchez.

Que des perdants

Jean-Luc Crucke et Georges-Louis Bouchez se sont beaucoup parlé ce week-end, et la volonté était d'être constructif, nous revient-il. Mais le parti sort d'une séquence qui n'a fait que des perdants, et qui risque de laisser des traces. Le projet de décret pour une fiscalité plus juste de Jean-Luc Crucke, tant contesté par sa famille politique, a finalement été adopté sans vagues en commission du Budget vendredi après-midi.