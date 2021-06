Le Bureau du Plan table sur un déficit de 36 milliards en 2026

L’économie belge se remet plus rapidement que prévu, confirme le Bureau du Plan. 41.000 emplois devraient même être créés sur 2020 et 2021. Mais le déficit public reste préoccupant.

Un déficit trop élevé

Stabiliser la dette à moyen terme aurait nécessité que le déficit ne dépasse pas 3,5% du PIB." Or après un déficit de 9,3% du PIB en 2020, les finances publiques belges devraient connaître un déficit de 5% en 2022 et 2023, qui va augmenter légèrement au cours des années suivantes, pour atteindre 5,6% du PIB en 2026, soit 36 milliards d’euros, selon le Bureau du Plan. En cause? En premier lieu, les opérations courantes, gonflées par les mesures de soutien liées à la crise sanitaire, la hausse des pensions les plus basses ou le refinancement des soins de santé.