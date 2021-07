Le calendrier du démantèlement du nucléaire très incertain

Un permis en 2023 seulement pour Dessel

Mais d’autres incertitudes, encore plus lourdes, pèsent sur l’ensemble du processus. La plus importante? La Belgique n’a pas encore pris de décision définitive concernant l’enfouissement des déchets les plus radioactifs, les déchets de catégorie B et C. "Or il faut une décision pour évaluer les coûts sur une base réelle et les critères d’acceptation des déchets, a souligné Marc Demarche, directeur général de l’Ondraf, auprès des parlementaires. Et si on traîne trop, il faudra reconstruire certains bâtiments d’entreposage temporaire et reconditionner des déchets, ce qui va entraîner une hausse des coûts et des volumes."