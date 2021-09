Le chômage corona en passe d'être prolongé jusqu'à la fin de l'année?

Ce fut l'un des débats les plus animés de ces dernières semaines au sein de la coalition Vivaldi: faut-il mettre fin, dès le début du quatrième trimestre, à toutes les mesures de soutien aux entreprises et aux travailleurs maintenant que les restrictions sanitaires ont presque toutes été levées et que l'économie redémarre?

CD&V et Open VLD avaient donc freiné pendant des semaines sur la prolongation des aides, mais après un avis des partenaires sociaux, ils ont dû renoncer partiellement à leur position. Mercredi après-midi, il y avait donc un préaccord pour prolonger une fois de plus le système de chômage temporaire, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Et pour tous les secteurs, car limiter le système à des secteurs spécifiques s'est avéré techniquement irréalisable.