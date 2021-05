Le congé pour le deuil d'un enfant passe de 3 à 10 jours

Les trois premiers devront être pris entre le décès et le jour des funérailles, tandis que les sept autres pourront l'être dans l'année suivant le décès. "Cela constituait l'une des revendications importantes des associations qui accompagnaient les personnes endeuillées. Celles-ci ont notamment attiré notre attention sur le fait que certaines dates anniversaires sont très complexes à gérer", explique la présidente de la commission, Marie-Colline Leroy (Ecolo). À la demande du travailleur et avec l'accord de l'employeur, il sera aussi possible de déroger à cette règle et donc d'étaler ses sept jours sur une période plus longue.