Le Conseil d'État rejette une demande de suspension de la jauge à 200 personnes dans le secteur culturel

La juridiction administrative estime que le secteur culturel aurait dû demander cette suspension plus rapidement si celle-ci était vraiment urgente.

Intervention tardive

La veille du Nouvel an, plusieurs associations d'artistes et sociétés de production ont contesté la jauge devant le Conseil d'État. Mais la haute juridiction administrative, saisie en extrême urgence, a considéré lundi qu'ils auraient dû le faire plus tôt si c'était vraiment urgent, puisque cette limitation existait déjà début décembre.