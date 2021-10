Le crime de lèse-majesté n'est pas constitutionnel

En outre, cette disposition protège la réputation du Roi plus largement que celle des autres personnes . Selon la Cour, la disposition ne répond pas à un besoin social impérieux et elle est disproportionnée à l'objectif de protéger la réputation de la personne du Roi.

Activiste catalan

En mars 2020, Valtonyc et ses conseils avaient déjà remporté une première victoire devant la Cour de justice européenne. Pour exécuter le mandat, la chambre des mises en accusation doit examiner la condition de la double incrimination selon laquelle l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée si le fait qui est à la base de celui-ci ne constitue pas une infraction en droit belge. Or, celle-ci a constaté que l'outrage et les injures graves envers le Roi étaient punissables en Belgique. Pour s'assurer de la constitutionnalité de la loi, très ancienne, et de sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme, elle a interrogé la Cour constitutionnelle.