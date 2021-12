Le dossier nucléaire met en lumière la faiblesse des institutions publiques

Les conclusions d'Elia affirmant que la sécurité d'approvisionnement est assurée en cas de sortie du nucléaire, validées par la Creg et confirmées par l'administration de l'énergie, ne lèvent pas tous les doutes. Parce qu'aucun des intervenants ne possède, à l'heure actuelle, l'autorité et la légitimité nécessaires.

La feuille de route, balisée par l'accord de gouvernement, semblait claire: la Vivaldi confirme la sortie du nucléaire en 2025. Un rendez-vous était toutefois prévu fin novembre 2021, pour analyser le résultat des enchères organisées dans le cadre du CRM, ce système de subsides mis en place pour s'assurer que la Belgique dispose de suffisamment de moyens de production d'électricité. Si un problème apparaissait alors, on passait au plan B – la prolongation de deux réacteurs.

Elia est juge et partie dans ce dossier, et il n'est pas sûr que les contrepoids que devraient constituer les avis de la Creg et de l'administration de l'énergie soient suffisants.

La question, aujourd'hui, est donc de savoir si la Belgique dispose de suffisamment de garanties concernant sa sécurité d'approvisionnement en électricité en fermant ses sept réacteurs, et avec un projet de centrale au gaz à Vilvorde qui s'est vu refuser son permis. Oui, dit la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), forte d'une étude d'Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, validée par la Creg, le régulateur du secteur, et confirmée par l'administration de l'énergie. Le problème, c'est que ces conclusions ne lèvent pas tous les doutes. Pourquoi? Parce qu'aucun des intervenants ne possède, à l'heure actuelle, une autorité et une légitimité suffisantes.

Lire aussi Sophie Wilmès fâche le kern sur le nucléaire

Que la ministre de l'Énergie fasse appel, comme celle qui l'a précédée, au gestionnaire du réseau belge à haute tension Elia pour sa très grande expertise en matière de sécurité d'approvisionnement est logique. C'est d'ailleurs prévu par la loi. Mais Elia est une société privée, qui est à la fois juge et partie dans ce dossier: plus elle investit dans des interconnexions, et plus elle gagne de l'argent. Voir son CEO participer, plusieurs fois d'affilée, aux réunions du gouvernement restreint suscite donc un certain malaise.

Et il n'est pas sûr que les contrepoids que devraient constituer les avis de la Creg et de l'administration de l'énergie soient suffisants, alors que ces institutions souffrent d'un réel problème de leadership. La Creg n'a plus de président de plein exercice depuis trois ans, et le mandat de ses directeurs est arrivé à échéance il y a plus de deux ans. Et au SPF Économie, la directrice générale de l'énergie est ad interim depuis huit ans. Pas vraiment idéal, dans une Belgique qui n'a en outre ni la culture des grands corps de l'État, ni celle des régulateurs forts et indépendants.