Le Fédéral veut une réduction de la facture énergétique pour les ménages précarisés

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) est attendu dans l'hémicycle à 14 heures ce mardi pour son discours sur l'état de l'Union . À moins de 24 heures de sa déclaration gouvernementale, les points de friction sont encore si nombreux sur le budget, les réformes du marché du travail, un premier pas vers une réforme fiscale et les investissements dans la durabilité et la numérisation que, selon plusieurs sources, un accord n'est attendu que cette nuit ou au petit matin.

En outre, il existe désormais une allocation unique supplémentaire d'environ 80 euros pour les personnes les plus vulnérables qui relèvent déjà du tarif social. Cela permettra d'absorber l'augmentation des prix du tarif social. Le gouvernement a choisi cette option parce qu'il n'était pas possible, d'une autre manière, de cibler une mesure supplémentaire sur ceux qui en ont le plus besoin. En travaillant sur la note d'impôt, la réduction supplémentaire ne se fera sentir que très tard. Prendre la consommation comme base favoriserait les personnes disposant de panneaux solaires. Et le fait de n'accorder une prime qu'aux personnes ayant un contrat variable s'est avéré trop difficile, car il existe des milliers de plans tarifaires.