Le FMI invite la Belgique à mener une politique budgétaire plus ambitieuse

Le FMI estime que la Belgique a bien géré la crise sanitaire et la vaccination, mais s'inquiète de la faiblesse des réformes structurelles et du manque d'ambition budgétaire.

La Belgique doit "poursuivre les politiques de soutien ciblées jusqu’à ce que la crise s’atténue et que la reprise soit fermement engagée". Après quoi, il faudra "affronter les défis budgétaires et structurels, et orienter la reprise vers une économie plus verte et plus inclusive".