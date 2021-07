Le gouvernement rappelle Ishane Haouach à l'ordre

"Il n'y a plus de marge pour de nouveaux incidents", avertit le Premier ministre, interpellé sur les déclarations très contestées de la nouvelle commissaire du gouvernement.

C'est un carton jaune que le gouvernement a adressé ce jeudi à Ishane Haouach, la nouvelle commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. "Un commissaire du gouvernement doit exécuter son rôle sans alimenter le moindre préjugé. L'impartialité fait partie intégrante de son rôle. Il n'y a plus de marge pour de nouveaux incidents ou controverses", a déclaré ce jeudi le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) à la Chambre, devant l'agitation des députés. La secrétaire d'État à l'égalité des chances Sarah Schiltz (Ecolo) a ajouté que la commissaire l'avait assurée qu'elle défendrait les droits et libertés fondamentaux et qu'elle ne ferait plus de déclaration publique.

Critiques aussi dans la majorité

Malgré la tentative d'Ishane Haouach de clarifier les propos qu'elle avait tenu le week-end dernier dans Le Soir, où elle expliquait que le principe de la séparation de l'église et de l'État pouvait se décliner en fonction de l'évolution de la démographie, la polémique continue. Dans l'opposition, certains réclamaient sa démission. Et même parmi les partis qui composent la majorité, les critiques ont fusé.

"Le gouvernement se distancie de toute suggestion qu'il faudrait remettre en cause le principe de séparation entre l'église et l'État." Alexander De Croo Premier ministre (Open Vld)

"En portant le voile, votre représentante foule au pied son devoir de réserve", a estimé Daniel Bacquelaine (MR). "La mission du gouvernement et de ses représentants est de rassembler les gens. Il faut éviter de mettre cette cohésion en danger", a plaidé Servais Verherstraeten (CD&V). "Il y a des principes que nous honorons dans notre pays depuis 200 ans, comme la séparation de l'église et de l'État ou la neutralité des autorités. Si on y touche, une société diversifiée n'est plus possible", a estimé Egbert Lachaert (Open Vld). Le PS, lui, a demandé à la secrétaire d'État d'imposer un cadre à la commissaire du gouvernement. Et même Ecolo s'est dit "fortement interpellé" par les déclarations d'Ishane Haouach. "Pour les écologistes, la séparation de l'église et de l'État est un principe fondamental", a affirmé Séverine de Laveleye.