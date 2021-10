Le gouvernement fédéral veut tripler la capacité des parcs éoliens offshore

La Vivaldi veut que les parcs éoliens au large de la Côte belge atteignent une capacité de 5,8 gigawatts. De plus grosses turbines devront fournir davantage d'énergie.

La ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen!) et son homologue à la mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ont reçu, ce vendredi, l'approbation du Conseil des ministres pour placer la barre plus haut pour l'énergie éolienne en mer.

"De cette manière, nous transformons notre mer du Nord en une centrale électrique durable." Tinne Van der Straeten Ministre de l'Énergie (Groen!)

Lors de l'attribution des concessions pour les parcs éoliens de la zone Princesse Elisabeth, qui seront développés dans la seconde moitié de la décennie, le gouvernement prévoit de développer davantage de capacités que prévu. Au lieu de 2,2 gigawatts (GW), la deuxième zone offshore belge doit offrir 3,2 à 3,5 GW de capacité supplémentaire à celle qui existe déjà au large de nos côtes.

"Grâce à la connexion à l'îlot énergétique et à des éoliennes plus grandes d'une puissance pouvant atteindre 17 MW, nous pouvons augmenter notre capacité en mer du Nord", a déclaré la ministre écologiste. "Nous allons presque tripler notre capacité pour atteindre un total de 5,8 GW, ce qui représente 25% de la production totale d'électricité. De cette manière, nous transformons notre mer du Nord en une centrale électrique durable. C'est bon pour la nature et bon pour la facture."

Tout l'espace rempli

Les huit parcs éoliens belges existants, qui forment ensemble la première zone offshore, ont actuellement une capacité de 2,2 GW et peuvent fournir de l'électricité à 2,2 millions de ménages. Initialement, le développement de la deuxième zone d'ici 2030 devait doubler la capacité totale de la Belgique pour atteindre un maximum de 4,4 GW. Cela signifierait que tout l'espace réservé à l'énergie éolienne dans la mer du Nord belge serait rempli.

15 à 17 mégawatts On trouve désormais sur le marché des éoliennes d'une capacité de 15 à 17 mégawatts.

L'exécutif fédéral a déjà entamé les études concernant l'exploitation de cette nouvelle zone. Il mise sur les derniers développements technologiques avec des turbines toujours plus grandes et plus efficaces.

Alors que dans la première zone, on construisait encore des éoliennes d'une capacité de 3,3 à 9,5 MW chacune, on trouve désormais sur le marché des géants d'une capacité de 15 à 17 mégawatts. Cette évolution devrait permettre de produire davantage d'énergie dans la mer du Nord belge.

Jusqu'à 30% de la consommation électrique belge

En fonction de l'évolution des concessions, le gouvernement vise une capacité éolienne de 5,4 à 5,8 GW d'ici 2030. Avec des conditions de vent idéales, la production électrique en mer du Nord pourrait presque atteindre celle des sept centrales nucléaires belges réunies (5,9 GW).

Dans le meilleur des scénarios, les parcs éoliens belges produiraient 25 térawattheures (TWh) d'électricité verte d'ici 2030. Cela représenterait 25 à 30 % de la consommation totale d'électricité en Belgique et suffirait à alimenter tous les ménages du royaume.

La construction d'une plus grande capacité éolienne dans une zone limitée n'est pas sans conséquences. Les turbines plus grandes capteront davantage de vent les unes des autres et la Creg, qui régule le secteur énergétique belge, a déjà calculé que cela fera augmenter le coût total par kilowattheure produit de 5 %. Pour le gouvernement, la perte d'efficacité n'est pas insurmontable et est compensée par la plus grande production totale d'électricité qui peut être obtenue avec les turbines les plus modernes.

Pour le gouvernement De Croo, l'ambition renforcée pour l'éolien en mer est un signal fort à l'approche de la COP26.

La construction d'un îlot énergétique dans la zone Princesse Elisabeth, où l'énergie des différents parcs sera regroupée pour être ramenée à terre, est un élément essentiel de ce projet. L'île artificielle en béton permettra d'éviter une connexion indépendante, et coûteuse, pour chaque concession, et offre également la possibilité de se connecter avec les pays voisins. Lorsque les parcs éoliens ne fonctionnent pas, les mêmes câbles peuvent par exemple être utilisés pour échanger de l'énergie avec le Royaume-Uni.

Extension du réseau électrique

Le gouvernement entend mettre aux enchères des concessions pour la construction des nouveaux parcs éoliens à partir de la mi-2023 et estime qu'il est probable que les investisseurs voudront se lancer dans l'aventure sans subventions. L'îlot énergétique devrait être prêt à la mi-2026 et les nouveaux parcs éoliens devraient être raccordés progressivement à partir du début de 2027.

Le renforcement du réseau électrique pour acheminer l'énergie éolienne vers la terre ferme constitue le principal goulot d'étranglement. Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, espère pouvoir commencer la mise en place des câbles à haute tension fin 2023, mais cet investissement d'un demi-milliard d'euros se heurte à l'opposition de divers groupes d'action. Cela dépendra en grande partie du fait que la Flandre et la Wallonie délivrent les permis nécessaires à temps.

Pour le gouvernement De Croo, l'ambition renforcée pour l'éolien en mer est un signal fort à l'approche de la COP26 qui se tiendra à Glasgow à la fin du mois. Par rapport à l'objectif antérieur de construire 2,2 GW dans la deuxième zone de parcs éoliens, ce nouvel objectif plus élevé signifie une économie supplémentaire d'un peu moins de 2 millions de tonnes de CO2 par an. Au total, la deuxième zone offshore permettra de réduire les émissions de CO2 de 8,6 millions de tonnes par an.