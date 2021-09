Le MR propose de décharger les syndicats du paiement du chômage

Le gouvernement élabore une stratégie de sortie de crise. La proposition libérale risque de crisper davantage l'exécutif fédéral.

C'est la foire aux idées en ce moment au sein de la Vivaldi. Les cabinets fédéraux turbinent non seulement pour préparer la négociation budgétaire qui doit entrer dans le dur après l'assemblée générale de l'ONU mais également pour jeter les bases d'un plan de redéploiement économique post-covid. L'ensemble doit donner une feuille de route cohérente au Premier ministre d'ici son discours sur l'état de l'union prévu à la Chambre le 12 octobre. C'est dans ce contexte que droite et gauche gouvernementales se livrent une guerre de com' qui donne à l'action fédérale un air de cacophonie. Après les anicroches sur les pensions, les économies budgétaires à réaliser, sur la réforme du marché du travail et la solidarité envers la Wallonie sinistrée, un autre sujet qui fâche s'invite à la table d'Alexander De Croo et consorts.

Provocation?

Le MR vient de déposer une proposition visant à soustraire aux trois syndicats une mission qui leur a été confiée au temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître : effectuer pour le compte de l'État le versement des allocations de chômage. Outre les montants des allocations proprement dites, FGTB, CSC et CGSLB reçoivent bien sûr de quoi couvrir les coûts administratifs de cette mission. On parle, pour 2020, de 79,5 millions pour les rouges, 75,2 millions pour les verts et 17 millions pour les bleus. Le MR entend transférer ces sommes à la Capac, l'organisme public qui offre ce service aux chômeurs non syndiqués, a appris L'Écho. Au passage, les capacités de la Capac s'en trouveraient renforcées. Les libéraux francophones y voient une réforme structurelle à inscrire dans la refonte du marché du travail et la relance entreprises par le gouvernement.

"Aujourd'hui cette mission incite plus les syndicats à maintenir quelqu'un au chômage qu'à le mettre au travail." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Georges-Louis Bouchez, président des réformateurs, confirme et défend la position. "Les syndicats n'auraient plus à manipuler tant d'argent public et l'État reprendrait la main sur l'ensemble des frais liés à cette mission, dit-il. Aujourd'hui celle-ci incite plus les syndicats à maintenir quelqu'un au chômage qu'à le mettre au travail." Dernière vertu de la réforme avancée par le Montois: "Cela permettrait aussi d'assainir les relations entre les partenaires sociaux."

Après l'idée de sanctionner les demandeurs d'emploi de longue durée refusant par deux fois un job ou une formation dans les métiers en pénurie, cette nouvelle charge libérale est perçue comme "une provocation" dans les rangs de la Vivaldi. Rappelons que le front commun organise des actions à l'échelle nationale ce vendredi pour réclamer une réforme de la loi de 96 sur les salaires. D'autres vivaldiens s'émeuvent moins, évoquant une première phase de négociation "où tout le monde vient comme s'il gouvernait tout seul", dit un ténor. "Chacun peut mettre ses propres horreurs sur la table", dédramatise-t-on à gauche. Pas moins de 350 fiches circuleraient.

La démarche n'en est pas moins agressive vis-à-vis de la gauche. Les organisations syndicales trouvent en effet un intérêt dans cette mission: attirer et fidéliser des affiliés. Renvoyer tous ces allocataires vers la Capac n'aurait pas d'autre effet que d'affaiblir leur assise sociale. Sur un plan plus symbolique, l'initiative MR rappelle les conflits d'il n'y a pas si longtemps, ceux de la suédoise. Dès 2015, la N-VA avait entamé les hostilités en proposant exactement la même mesure, sans jamais parvenir à l'imposer. Le gouvernement Michel avait réduit les budgets alloués aux trois syndicats pour assurer le paiement du chômage. Ceux-ci réclament aujourd'hui plus de moyens pour un service qui, disent-ils, leur coûte plus qu'il ne leur rapporte.