Le patronat flamand propose un saut d'index "modulé socialement"

Après que les partis de la Vivaldi ont rejeté l'idée du saut d'index demandé à maintes reprises par les organisations patronales, le Voka avance la piste d’un saut d’index partiel.

Le Voka plaide pour un saut d’index "modulé" pour maintenir les coûts salariaux sous contrôle. Wouter De Geest, le président de l’organisation patronale flamande, a expliqué dimanche sur le plateau de "De zevende dag" (VRT) que les entreprises allaient recevoir une facture de 11 milliards d’euros l’an prochain, à la suite de deux ou trois indexations automatiques des salaires en 2022. "Nous ne devons pas attendre 2023 ou 2024, mais oser réfléchir maintenant au mécanisme d’indexation des salaires" a-t-il plaidé.

Une demande répétée depuis des mois par les fédérations d’entreprises. "Après la crise du covid, on sera confronté à une crise de compétitivité", déclarait une fois encore vendredi Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique), plaidant pour un saut d’index et une réforme structurelle du système d’indexation automatique des salaires.

Mais la position des partis de la majorité est claire. "Avec le PS au gouvernement, il n’y aura pas de saut d’index. Dix fois la FEB le demandera, dix fois le PS le refusera", a tweeté Paul Magnette. Réaction plus significative sans doute, les présidents du MR et de l’Open VLD ne se montrent pas favorables à une réforme en la matière. "De manière réaliste, ni un saut d’index ni un changement de la loi ne sont prévus", a déclaré Egbert Lachaert dans Villa Politica. Et dimanche, c’est Georges-Louis Bouchez qui rejetait l’idée sur le plateau de "L’invité" (RTL TVi). L’indexation des salaires est la contrepartie de la loi de 1996 qui modère les augmentations salariales en Belgique, a-t-il fait remarquer. "Si on bouge l’indexation, on fait disparaître la loi de 1996. Il faut être juste par rapport à cela. Nous avons un système qui maintient l’équilibre, et j’y suis favorable", a précisé le président du MR.

Un saut d’index partiel seulement

Les pistes? Un "petit" saut d'index, une indexation partielle pour les plus hauts salaires ou une indexation en centimes plutôt qu'en pour cent.

La nouveauté, c’est que Wouter De Geest ne demande plus un saut d’index pur et simple, mais bien "socialement modulé". Pour le Voka, les modalités peuvent être discutées. Les pistes avancées? Un "petit" saut d’index, une indexation partielle pour les plus hauts salaires ou une indexation "en centimes plutôt qu’en pour cent".

Ce genre d’options suscite la méfiance de pas mal d’économistes. "Je reste toujours partisan de la règle: un outil, un objectif, nous expliquait récemment Philippe Defeyt, cofondateur de l’Institut pour un développement durable. Mieux vaut être clair et passer par la fiscalité que faire jouer à l’indexation un rôle dans la redistribution des revenus."

"Pour nous, une piste structurelle plus intéressante est que le gouvernement joue sur l'augmentation salariale nette sans toucher au brut." Olivier de Wasseige Administrateur délégué de l'UWE

Un point de vue qui est aussi celui d’Oliver de Wasseige, administrateur délégué de l’UWE (Union wallonne des entreprises). "Nous disons depuis longtemps qu’il faut trouver une solution au problème de compétitivité des entreprises, et toute idée en la matière est la bienvenue. Mais moduler l’indexation en fonction du niveau de revenus pourrait, demain, conduire également à des questions sur les allocations familiales, par exemple, remarque-t-il. Pour nous, une piste structurelle plus intéressante est que le gouvernement puisse jouer sur l’augmentation salariale nette sans toucher au brut, via une réduction du précompte professionnel, égalitaire ou avec une modulation plus importante sur les bas salaires." Un scénario qui permet à la fois de répondre au problème de pouvoir d’achat des citoyens et à celui de la compétitivité des entreprises, souligne Olivier de Wasseige. Et qui, souligne-t-il en passant, pourrait être mis en œuvre par le Fédéral, mais également par les Régions, via des "soustractionnels" sur le précompte professionnel.