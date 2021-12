Le PS rit en Wallonie, pleure à Bruxelles

Le PS gagne du terrain en Wallonie, mais dégringole dans les intentions de vote à Bruxelles, où il n'est plus pointé qu'à la troisième place, loin derrière Ecolo et le MR, indique un sondage publié vendredi soir par Ipsos-Le Soir-RTL-Het Laatste Nieuws et VTM.

Sourire puis déchanter, c'est probablement la réaction des pontes du boulevard de l'Empereur à la lecture des résultats du dernier Grand Baromètre Ipsos-Le Soir-RTL-Het Laatste Nieuws-VTM.

22,3% En Wallonie, le MR est crédité de 22,3% des intentions de vote.

En Wallonie, tout va bien pour le PS, qui passe de 21% à 24,9% des intentions de vote, consolidant de la sorte sa place de premier parti au sud du pays. Il est suivi par le MR, en progression de 20,3 à 22,3%, et le PTB. Le parti d'extrême gauche se tasse toutefois légèrement par rapport au dernier sondage, atteignant désormais 18,2% des intentions de vote. Au-delà du podium, on retrouve les écologistes (15,5%), le cdH (8%) et enfin DéFI (4,2%). Par rapport au scrutin de 2019, les libéraux gagneraient deux sièges alors que les socialistes en perdraient le même nombre, sans doute en faveur du PTB qui en gagne trois.

Du côté des personnalités les plus populaires, le trio de tête reste inchangé avec Sophie Wilmès (MR), qui devance Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS).

Ecolo et le MR en tête à Bruxelles

Si le PS rit en Wallonie, il pleure à Bruxelles. Dans la capitale, les socialistes reculent d’environ trois points par rapport à la vague de sondage de septembre et d’environ 5 points par rapport à leur score des dernières élections. Résultat: ils sont, avec 15,1% des intentions de vote, la troisième formation politique de la Région. De quoi les faire frémir encore un peu plus: ils sont ex aequo avec le PTB.

19,3% Avec 19,3% des intentions de vote, Ecolo reste en tête en Région bruxelloise.

Ecolo (19,3%, stable) et le MR (17,4%, en léger recul) occupent, quant à eux, les deux premières places à Bruxelles. Avec 11,3%, DéFI est en cinquième position, tandis que le cdH n'est plus crédité que de 5,2% des intentions de vote. Au hit-parade des personnalités dans la plus grande ville du pays, Sophie Wilmès reprend la première place à Alexander De Croo, tandis que Paul Magnette complète le podium.

Le Vlaams Belang, solide leader en Flandre

Et la Flandre dans tout cela? Le Vlaams Belang y reste le premier parti (24,5%) et progresse, maintenant la N-VA à distance (21,6%). Parmi les formations traditionnelles, seuls les socialistes flamands grimpent, à 13%. Les autres familles classiques sont en ressac, autour de 10% pour le CD&V et l'Open VLD. Le PVDA atteint quant à lui quasi 9% des intentions de votes.