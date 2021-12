Le rapport qui ouvre la porte à une sortie complète du nucléaire

La Vivaldi doit bientôt trancher sur la question de savoir si l'on prolonge ou non les deux plus récents réacteurs nucléaires du pays.

Le rapport très attendu de la ministre Tinne Van der Straeten conclut qu'il est possible de fermer tous les réacteurs nucléaires sans mettre en péril l'approvisionnement énergétique de la Belgique.

Le rapport d'évaluation sur la sortie complète du nucléaire d'ici fin 2025, que la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), doit présenter ce vendredi au conseil des ministres restreint, conclut que l'impact sur le prix serait "limité", rapportent Le Soir et la RTBF, qui ont consulté le document. La transition est évaluée à 257 millions d'euros par an pendant 15 ans.

5 à 15 euros par an Le coût annuel, TVA comprise, de la sortie du nucléaire est estimé à 5 à 15 euros pour un ménage moyen.

Le rapport d'évaluation reprend l'étude menée par l'UGent qui avait conclu à un faible impact du maintien ou non de deux réacteurs nucléaires sur les prix de gros de l'électricité - de l'ordre de 5 à 15 euros par an, TVA comprise, pour un ménage moyen.

Une étude complétée par des simulations menées par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, qui évalue entre minimum 1,3% et maximum 4,24% la différence pour les factures - dont le prix de gros ne représente qu'environ un tiers du total - des ménages, des entreprises et des industriels entre un scénario de fermeture complète et un scénario de maintien de 2 GW nucléaire. "L'impact sur les prix s'avère limité", note le rapport.

"Il est conclu que la première enchère organisée dans le cadre du CRM a atteint son objectif (...)." Le SPF Economie

Un approvisionnement jugé garanti

Le rapport d'évaluation s'est également penché sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il porte à croire que les nouvelles centrales pourront être alimentées de façon pérenne vu le réseau de transport existant. "Rien ne permet d'attester que la capacité du système gazier à alimenter tous les besoins en hiver dans le cas d'un système électrique qui repose très fortement sur des centrales à gaz pour son adéquation, ne serait pas suffisante", peut-on y lire.

"Il est conclu que la première enchère organisée dans le cadre du CRM (le mécanisme de rémunération de capacité, NDLR) a atteint son objectif et que son résultat permettra avec le concours du résultat de Y-1 (une enchère prévue en 2024, NDLR), de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays à partir de 2025 dans un contexte de fermeture complète de toutes les centrales nucléaires", écrit encore le SPF Économie dans ce rapport.

La sécurité d'approvisionnement n'est en effet garantie qu'avec le concours de cette autre enchère prévue en 2024 (le "Y-1") et qu'à condition que la centrale de Vilvorde, pour laquelle la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) a refusé d'accorder un permis, soit construite comme prévu, souligne encore le document.

Réunion à haute tension

Le kern doit se pencher vendredi sur ce rapport, ainsi que sur une note d'accompagnement de la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen). Vu la technicité du dossier et, surtout, les dissensions au sein de la Vivaldi, une décision n'est toutefois pas attendue avant mi-décembre.

On le sait, les Verts estiment que les enchères organisées par la ministre de l'Énergie ont permis de s'assurer d'une capacité de production suffisante. Le MR, lui, affirme qu'il n'y a aucune garantie que la lumière reste allumée, non seulement en 2025-2026, mais déjà en 2023, et il réclame la prolongation de deux réacteurs. Et les arguments contenus dans ce rapport ne semblent pas de nature à le faire changer d'avis.

Facture des ménages

La question est de savoir quelle va être la position des autres partis. Le PS, dont le président Paul Magnette avait affirmé dans nos colonnes que le dossier était plié, se poserait tout de même une série de questions – quant à la sécurité d’approvisionnement, mais surtout à propos de l'impact d'une sortie du nucléaire sur les prix et l'emploi. L'Open VLD aurait également certains doutes.