Le risque climatique va impacter le coût de la dette publique

Une augmentation des températures de 2 degrés d'ici 2100 devrait entraîner une augmentation du coût de financement de la dette de 3% pour la Belgique, a calculé Bruegel.

Le think tank Bruegel s’est penché sur les risques que le changement climatique fait courir aux dettes souveraines en Europe. Des risques qui ont été éclipsés par la pandémie de Covid-19 et qui diffèrent selon les pays, observe Stavros A. Zenios, professeur à l’Université de Chypre, qui signe cette étude.

Un impact économique d’abord

Les pays de l’Union européenne sont parmi les moins vulnérables et les mieux préparés, souligne Bruegel. Malgré cela, ils sont exposés aux effets aigus des événements climatiques extrêmes comme les inondations, les vagues de chaleur ou les sécheresses; et aux effets chroniques du changement climatique, qui inclut la hausse des températures, l’élévation du niveau des mers et la détérioration des écosystèmes.

Les pertes économiques en Europe liées aux événements extrêmes devraient grimper de 12 milliards d’euros par an ces dernières années à au moins 170 milliards par an. L’atténuation nécessitera en outre une mise à niveau coûteuse de l’infrastructure, et la transition vers une économie bas carbone rendra les technologies de production à forte intensité carbone obsolètes, ce qui entraînera une réévaluation des actifs.

Dans le scénario d’une augmentation des températures de 2 degrés d’ici 2100 – un scénario qui apparaît désormais comme fort optimiste –, les pays les mieux préparés de l’Union européenne pourraient perdre en moyenne 0,5% de PIB par habitant, tandis que les moins préparés perdraient près de 1,7%, estime Stavros A. Zenios.

La Belgique fait partie du top 30 mondial des pays les moins vulnérables et les plus préparés, selon The Notre Dame University Global Adaptation Initiative. Sa vulnérabilité est estimée à 0,320, sur une échelle qui va de 0,248 à 0,677. Et sa préparation est évaluée à 0,595, sur une échelle qui va de 0,15 à 0,8.

En Belgique, le taux de croissance du PIB devrait être 35% moins élevé en 2100 qu'il ne l'a été ces dernières années. "Mais il s’agit d’une estimation qui ne prend pas en compte les points de basculement, alors que le récent rapport du GIEC prévient précisément que nous sommes sans doute plus proches de ces points de basculement qu’on ne l’estimait", avertit le chercheur.

Une dette publique plus coûteuse

"Le gouvernement belge devrait intégrer les risques climatiques dans l'analyse de sa dette souveraine, et envisager des instruments de partage des risques." Stavros A. Zenios Chercheur externe chez Bruegel

Le changement climatique ne va pas seulement impacter la croissance économique, il aura aussi un effet sur les dépenses fiscales liées à l’adaptation et l’atténuation, et sur le marché des dettes souveraines. Avec une augmentation de la température de 2 degrés d’ici 2100, la plupart des pays européens les mieux notés verraient leur notation dégradée d’un cran – parce qu’il est plus facile de perdre un rating AAA qu’un rating C, observe Stavros A. Zenios. Cela entraînerait une augmentation du coût de financement de la dette de 3% pour la Belgique, et de 6% pour la France. "Dans le modèle que j’utilise, la baisse de la notation serait plus élevée pour la France que la Belgique", explique le chercheur.