Le secteur du cinéma envisage de contester la fermeture des salles

L'obligation de fermeture des salles intervient à un moment critique pour ce secteur alors qu'il réalise 20% de son chiffre d'affaires annuel pendant les fêtes de fin d'année. "Nous avons pris toutes les mesures pour assurer la sécurité sanitaire des visiteurs, que ce soit en termes de réservation, de distanciation sociale, de ventilation, etc. Toutes les études internationales montrent que les risques de contamination sont minimes dans les cinémas" , commentait mercredi soir la porte-parole de Kinepolis , Anneleen Van Troos.

"On joue non seulement avec la santé économique d’un secteur, mais aussi avec la santé mentale de nos collaborateurs et du public qui a besoin de se détendre en cette période anxiogène."