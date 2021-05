"Le SGRS a commis des erreurs" dans le dossier Jürgen Conings, admet le chef de la Défense

Alors que la traque de Jürgen Conings est toujours en cours, le chef de la Défense reconnaît des erreurs au sein du Service général du renseignement et de la sécurité.

Le SGRS (Service général du renseignement et de la sécurité - Renseignement militaire) a commis des erreurs dans le dossier Jürgen Conings, a reconnu, ce mardi, le chef de la Défense, l'amiral Michel Hofman, lors d'une conférence de presse aux côtés de la ministre Ludivine Dedonder.

"Le SGRS a commis des erreurs dans l'affaire qui nous occupe", a-t-il déclaré en pointant des problèmes dans le flux des informations , des " lacunes dans le respect des procédures et des règles ", une "érosion" des connaissances , de l'expertise et des bonnes pratiques "qui ont fait que ce genre d'incident s'est produit".

Enquête et audit au menu

Les premières conclusions de l'enquête interne de l'inspection générale de la Défense, toujours en cours, seront communiqués ce mardi après-midi à la ministre de la Défense et demain/mercredi à la commission Défense de la Chambre.

Jusqu'à présent, onze membres de la Défense ont été écartées et d'autres mesures pourraient suivre dans les prochains jours, a-t-elle annoncé.

Screening du personnel

Ludivine Dedonder a également fait part de son intention de modifier la loi concernant les habilitations de sécurité avec renforcement du mécanisme de contrôle de l'entrée des quartiers. Elle veut aussi finaliser la révision du statut disciplinaire. Des mesures au cas par cas pourront aussi être prises et, pour les cas les plus graves, des mesures disciplinaires statutaires et un retrait d'emploi, sont envisagés.