Le télétravail paré pour durer

Quatre PME sur dix autoriseront encore deux jours ou plus de télétravail par semaine après la crise.

Le succès du télétravail , valorisé pendant la crise sanitaire, n'est visiblement pas près de s'amenuiser. Selon le prestataire de services RH SDWorx , quatre PME sur dix sont disposées à autoriser deux jours ou plus de travail à distance par semaine une fois que le virus sera vaincu.

La plupart de ces entreprises (15,6 %) opteront pour un maximum de deux jours , tandis que près d'une sur dix (9,2 %) en autorisera trois et 5,6 % en permettront quatre. Et ce n'est pas tout: 9,6% des PME sont prêtes à accorder jusqu'à cinq jours de télétravail à leurs équipes.

Ajoutons à cela que 13% des boîtes se tâtent encore sur la politique qu'elles adopteront et que 8% n'autoriseront pas de travail à domicile même s'il est possible. Enfin, environ 30% des PME ne disposent pas de fonctions télétravaillables .

Selon Tulay Kasap, conseillère juridique chez SD Worx, la majorité des PME flamandes et bruxelloises semblent convaincues que le télétravail contribue raisonnablement à attirer et à conserver du personnel . "Les employeurs qui élaborent une politique de télétravail claire peuvent jouer cette carte pour attirer de nouveaux talents, car pour au moins un Belge sur trois, cela représente un des trois facteurs déterminants dans le choix d'un nouvel employeur ", insiste-t-elle.

En affinant, on constate que ce sont les dirigeants de PME situées dans la capitale ainsi que dans le Brabant flamand qui sont les plus friands de télétravail, avec respectivement 63,5 % et 61% des entreprises qui permettent au moins un jour de prestation à domicile.