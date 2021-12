Le vieillissement du personnel va doper l'emploi dans le transport et la logistique

Le secteur de la logistique et du transport à Bruxelles a été impacté par la crise du covid. La barre peut se redresser à condition de surmonter les défis, dont celui du vieillissement et de la formation des jeunes. Les offres d'emploi ont explosé depuis le début de cette année.

La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 n’a pas affecté de la même manière toutes les entreprises du secteur logistique et du transport à Bruxelles et dans sa périphérie. De manière générale, les pertes d’emploi y ont représenté 30% des pertes subies dans cette zone géographique. Mais la faillite de Swissport a pesé lourd dans la balance : 1.500 emplois y sont passés à la trappe, sur un total de 1.901 emplois perdus par le secteur en 2020.

Le défi de la digitalisation...

L’étude met en lumière les différents défis qui attendent ce secteur du transport/logistique qui pèse un poids important dans l’économie bruxelloise. Avant la crise, il représentait 30.000 postes salariés, soit 2,5% de l’emploi de Bruxelles et sa périphérie. Les indépendants pesaient de leur côté pour 3,4% du total des indépendants de la région bruxelloise. La croissance y était également solide : +10,7% entre 2015 et 2019 pour les indépendants, +4,1% par an du côté des salariés.

Le premier défi, déjà bien connu, touche à la digitalisation du secteur, mais aussi à la formation de ses travailleurs aux nouveaux outils numériques . Un challenge que devra aussi assumer le secteur de la formation et du placement : les demandeurs d’emploi spécialisés dans le secteur ont plus que jamais besoin des compétences digitales pour la logistique , mais aussi d’une bonne maîtrise du néerlandais.

... et le défi du vieillissement

Les besoins de formation seront importants dans l’avenir, d’autant que la pyramide des âges dans le secteur est vieillissante, signale encore l’étude. En 2019, 33% des travailleurs du secteur logistique et du transport dépassaient la barre des 50 ans, et seulement 14% avaient moins de 30 ans. De nombreux travailleurs vont prendre leur retraite et le défi va être d’autant plus difficile à surmonter que les besoins de flexibilité affichés par les entreprises vont à l’encontre des besoins des travailleurs de davantage de stabilité, à savoir moins de recours aux contrats atypiques.