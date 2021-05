Les amendes routières bientôt plus chères de 9 ou 25 euros

La Commission parlementaire a approuvé une loi qui augmentera le coût de toutes les amendes routières. Celle-ci devrait rapporter 43 millions d'euros par an.

L'introduction de la nouvelle surtaxe est prévue pour la mi-août et devrait rapporter 15 millions d'euros cette année.

Coûts de traitement

Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), ces montants correspondent aux coûts administratifs et opérationnels du traitement des amendes. Pour les amendes routières les plus basses, soit 53 euros, la plus faible majoration représente une augmentation de 17%.