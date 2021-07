Les Belges ont récupéré 57 millions d'euros de précompte mobilier

L’augmentation du nombre de Belges ayant récupéré une partie du précompte révèle une prise de conscience accrue , même si beaucoup de contribuables n’utilisent pas cette possibilité. Par exemple, de nombreux Belges détiennent des actions de coopératives. Les sociétés coopératives Cera et CrelanCo à elles seules comptent respectivement près de 400.000 et 300.000 coopérateurs. Jusqu’en 2017, les dividendes des sociétés coopératives étaient automatiquement exonérés de précompte à hauteur de 190 euros. Depuis 2018, ces actions sont taxées à la source et la récupération se fait via la déclaration fiscale.

Comptes-titres

Les déclarations fiscales de 2020 révèlent également que 154.171 ménages détiennent plus d’un compte-titres. Ce nombre est cependant inférieur de 12% par rapport à celui de 2019, lorsque les Belges ont pour la première fois dû fournir cette information sur leur déclaration fiscale. L’obligation d’enregistrement a peut-être poussé les contribuables belges à clôturer des comptes-titres dormants, ce qui a réduit leur nombre total. Chez BNP Paribas Fortis, on pointe un autre phénomène: "Une explication possible pour cette légère baisse est à trouver dans la fermeture de comptes-titres vides de clients n’investissant que dans des obligations et dont tous les titres sont arrivés à échéance. À cause des taux bas, la vente d’obligations a fortement diminué ces dernières années", explique la banque.