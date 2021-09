"Les employeurs auront accès au taux de vaccination du personnel"

Le ministre était invité à l'émission De Zevende Dag. Il a confirmé que l'on travaillait sur la vaccination obligatoire pour le personnel des maisons de repos, des hôpitaux et pour les médecins. "Mais une période transitoire sera nécessaire. Nous invitons les maisons de repos et les hôpitaux à publier le taux de vaccination de leur personnel". Les plus grandes entreprises hors secteur des soins pourront également demander le taux de vaccination de leur personnel.

Troisième dose

Il y a selon Frank Vandenbroucke deux raisons pour lesquelles il a été d'accord avec la suppression, au niveau fédéral, de l'obligation du port du masque dans l'horeca et les magasins. "La ventilation obligatoire et la garantie que la Région bruxelloise et la Wallonie maintiennent l'obligation du port du masque". En Flandre, où l'on retrouve le plus haut taux de vaccination, l'obligation du port du masque disparaîtra le 1er octobre.