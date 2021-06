Les employeurs vent debout contre le projet de loi sur les formations

Les fédérations d'employeurs appellent le gouvernement à revoir sa copie en matière de formations, jugeant les objectifs contenus dans son projet de loi "irréalistes, voire contreproductifs".

Chaque travailleur devrait à terme disposer de cinq jours de formation par an. Cette ambition contenue dans un projet de loi du ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), le patronat ne veut pas en entendre parler.

"La formation du personnel est un travail sur mesure et non une science exacte." Unizo, UCM, FEB, Boerenbond, FWA et Unisoc Fédération d'employeurs

Dans un texte commun, les fédérations d'employeurs expliquent ce mardi les raisons de leur opposition. "La formation du personnel est un travail sur mesure et non une science exacte. La bonne approche ne peut se résumer à des chiffres arbitraires, car chaque entreprise et secteur est différent et les besoins des entreprises et des collaborateurs varient", lâchent-elles.

Alors que le Conseil National du Travail (CNT) avait été chargé par le ministre d'examiner son projet, patrons et syndicats ne sont finalement pas parvenus à s'entendre sur une position commune. Résultat: la balle revient dans le camp de la Vivaldi. Pour les patrons, c'est très clair, le projet en l'état devrait être rejeté, car il ferait "plus de mal que de bien".

Droit individuel

Pour bien comprendre ce dont on parle, un peu de contexte s'impose. Aujourd’hui, un droit à la formation est octroyé dans les entreprises. Mais, et la nuance est importante, il s’agit d’une moyenne annuelle et non d’un droit individuel.

Dermagne souhaite cependant "transformer ce droit à la formation en un quota de jours ou d’heures par an dont tout travailleur pourra bénéficier". Et son projet va plus loin vu qu'il établit des objectifs, avec l'espoir d'atteindre 5 jours consacrés à de nouveaux apprentissages pour chaque travailleur en 2024. Actuellement, la législation impose une moyenne annuelle de deux jours par travailleur.

S'ils ne contestent aucunement l'importance de la formation, les employeurs jugent les objectifs du projet de loi "irréalistes, voire contreproductifs". Chiffres d'Eurostat à l'appui, ceux-ci insistent d'ailleurs sur le fait que la Belgique est déjà un bon élève en la matière. "Qui sait, par exemple, que nos entreprises investissent en moyenne au moins 2,4% de leurs coûts salariaux dans la formation, comptant ainsi parmi les meilleurs élèves de la classe européenne?", soulignent-ils.

Responsabilité des travailleurs

Les patrons regrettent en outre que le gouvernement n'aborde pas la responsabilité propre des travailleurs.

"Ce sont surtout les travailleurs qui ont besoin d'une épée dans les reins." Unizo, FEB, UCM, Boerenbond, FWA et Unisoc Fédérations d'employeurs

"Il est frappant de constater à quel point le projet de loi se focalise une fois de plus entièrement sur les devoirs, les responsabilités et les sanctions des employeurs, alors que ce sont surtout les travailleurs qui ont besoin d’une épée dans les reins", s'agacent-ils.