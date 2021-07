Les experts favorables à la vaccination des 12-15 ans

Tous les jeunes de 12 à 15 ans devraient-ils avoir la possibilité de se faire vacciner contre le coronavirus? Le Conseil supérieur de la santé (CSS) vient de répondre par l'affirmative. Attention, le CSS parle bien d'offrir l'occasion à ces adolescents de demander la vaccination de façon "proactive" , et ce avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux.

Rappelons-le, les jeunes ne présentant pas de comorbidités encourent un très faible risque d'hospitalisation ou de décès en cas d'infection au coronavirus. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la santé reconnaît que la vaccination "offre peu de bénéfice individuel (pour cette classe d'âge), mais peut s'avérer utile pour limiter la circulation du virus dans la population en général, et ainsi protéger les individus les plus vulnérables". On est dans le scénario d'une vaccination "altruiste" ou de santé publique, précise le CSS.