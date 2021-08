Les fins de carrière au cœur de la conférence sur l'emploi

Quelque 310.000 chômeurs, 70.000 offres de job, des métiers en pénurie et un taux d'emploi de 71% , voici dans les grandes lignes la situation du marché du travail en Belgique.

En juin, le taux d'emploi en Belgique a atteint 71%, son plus haut niveau depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19.

Afin d'amorcer les discussions avec les partenaires sociaux, mais aussi les entités fédérées, sur la manière de parvenir à ces objectifs, le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), organisera les 7 et 8 septembre une première conférence sur l'emploi. Son thème: "Les fins de carrière harmonieuses" .

Améliorer le taux d'activité des 55+

"Nous tenterons de définir les moyens d’offrir aux travailleurs une fin de carrière harmonieuse dans laquelle ils continuent à se développer , à être totalement à leur place dans l’entreprise, à apprendre et à transmettre leur savoir pour le bien de tous. Cette réflexion se fera en lien avec la réforme structurelle des pensions ", détaillait le ministre socialiste dans sa note de politique générale.

En résumé, l’ambition de la Vivaldi est de trouver des solutions afin que les gens restent plus longtemps au travail , lâche un syndicaliste. En mettant les travailleurs âgés au cœur de sa première conférence sur l'emploi, le gouvernement s'attaque en tout cas à un dossier sur lequel il dispose, théoriquement, d'une belle marge de progression .

Comme le dit régulièrement le Conseil supérieur de l'emploi (CSE), l'amélioration du taux d’activité global passera en effet inévitablement par un relèvement du taux dans la tranche des 55-64 ans . Et si la Belgique a fait d’énormes progrès en la matière, passant de 30% à peine au début des années 2000 à 55,6% en 2020, elle reste toujours en deçà de la moyenne de l’Union européenne , laquelle s’établit à 59,6%.

Cinq axes et des incertitudes

Avec sa conférence, Dermagne entend collecter un maximum de propositions pour relever ce défi. Concrètement, après différents exposés des parties prenantes, les partenaires sociaux participeront à des groupes de travail thématiques sur cinq axes: les conditions de travail , la santé, les aspects de genre, les travailleurs peu qualifiés et enfin les aspects intergénérationnels, nous explique son cabinet.

En vrac, on devrait parler télétravail, réduction du temps de travail, réintégration des malades de longue durée, interruption de carrière, temps partiel, droit individuel à la formation, transition vers un régime de travail allégé, innovation technologique, système de congé adapté pour les employés plus âgés, etc.