Les fonctionnaires partent bien plus tôt à la pension

L'âge moyen du départ à la retraite est resté stable entre 2015 et 2020, un peu au-dessus de 63 ans. Les fonctionnaires partent nettement plus tôt, mais n'échapperont peut-être pas à une réforme.

L’âge effectif moyen de départ à la pension, tous statuts confondus, était de 63 ans et 4 mois en 2020. Par ailleurs, plus de la moitié des départs (53,1%) ont eu lieu à l’âge légal de la retraite, soit 65 ans, ressort-il d'une analyse réalisée par le directeur de l'Institut pour un développement durable (IDD), Philippe Defeyt.

Dans ce document, l'économiste note également que l’âge moyen de la retraite est resté stable entre 2015 et 2020.

Peut-on en conclure que les multiples réformes en matière de pensions de la Suédoise n'ont pas porté leurs fruits? "Il est trop tôt pour tirer de telles conclusions", nuance Philippe Defeyt. "Cela fait un certain temps que l'on restreint les possibilités d'arrêter avant l'âge officiel de la pension, c'était déjà le cas avant le gouvernement Michel. Certaines mesures que ce dernier a décidées, comme le relèvement de l'âge légal à 66 puis 67 ans, ne sont de surcroît pas encore en vigueur", poursuit-il.

Cela étant dit, il n'est pas impossible que d'aucuns aient choisi de prendre leur pension plus tôt que prévu, et ce, en réaction à certaines annonces du précédent gouvernement, notamment celle du recul de l'âge de la retraite. "Je me demande si des personnes entre les deux âges n'ont pas décidé de saisir toutes les occasions possibles tant qu'elles existaient encore", explique-t-il. Pour étayer son propos, Defeyt mentionne la hausse des départs à 62 ans, lesquels sont passés de 4% du total en 2015 à 8,3% en 2020.

Les fonctionnaires, cibles pour une réforme?

Sans surprise, l'analyse de l'IDD met aussi en lumière des différences dans l'âge de départ à la retraite selon les statuts. S’il est fort proche pour les salariés et les indépendants, il est significativement inférieur pour les fonctionnaires, dont l'âge moyen de prise de pension en 2020 était de 61 ans et 3 mois.

C'est un fait: les personnes employées dans les administrations publiques ont généralement des carrières plus courtes. Si certaines réformes ont été mises sur les rails et qu'un léger recul de leur âge moyen de départ a été constaté entre 2018 et 2020, il reste probablement des choses à faire dans ce régime. De quoi donner des idées à la ministre Karine Lalieux (PS), dont les grandes lignes de la réforme des pensions sont attendues en septembre? À voir...

Atterrissage en douceur

D'après Defeyt, il reste en tout cas des possibilités de réforme à ce niveau: "Le problème le plus important du régime des fonctionnaires est son coût moyen qui reste beaucoup plus élevé. Je pense qu'il faut donc harmoniser les règles". Et d'appuyer son plaidoyer avec un exemple: "Les policiers et les militaires ont encore des régimes qui sont plus favorables, il serait peut-être temps de remettre tout ça à plat. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait continuer à envoyer ces gens sur le terrain jusqu'à 65 ans, et demain 67 ans, mais bien veiller à ce qu'ils puissent rester utiles dans leur métier ou dans un autre."

Veiller à ce qu'ils puissent rester utiles et évoluent toujours dans de bonnes conditions, cela passe potentiellement par des mesures allégeant leur charge de travail en fin de carrière. Dans son accord de coalition, la Vivaldi promet d'ailleurs d'examiner l'opportunité d'instaurer une pension à temps partiel, modèle qui a fait ses preuves en Norvège et Suède. Une bonne idée? "Toute formule permettant un atterrissage en douceur et qui a pour effet d'éviter le tout ou rien en termes d'activité est bonne à prendre", conclut Defeyt.