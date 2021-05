Les interlocuteurs sociaux avancent à pas feutrés

Les membres du Groupe des Dix poursuivent leurs pourparlers dans la plus grande discrétion . Ça n'a l'air de rien, mais c'est notable: aucune déclaration matamoresque n'est venue perturber leurs négociations depuis qu'elles ont été relancées à la mi-mai.

Pour rappel, l'échec des négociations sur la norme salariale étant acté , patrons et syndicats tentent désormais de s'entendre sur quatre autres sujets dans le cadre de l'accord interprofessionnel (AIP). À leur menu: revalorisation du salaire minimum , conditions des fins de carrière, harmonisation du deuxième pilier de pensions et heures supplémentaires .

Autrement dit, les calculettes tournent à plein régime du côté de l'ONSS et du Conseil central de l'économie (CCE). Si tout se passe comme prévu, les partenaires sociaux devraient disposer de l'ensemble des données d'ici mardi prochain. Ensuite les services d'études s'affaireront avant une nouvelle réunion du G10, potentiellement décisive, le vendredi 4 juin. Bref, ça avance, mais le plus dur reste à faire...

Chez certains, on tempère déjà l'importance du rendez-vous de vendredi prochain. "Ce n'est pas une deadline. Tant qu'on n'aura pas totalement épuisé la discussion, on poursuivra", nous glisse une source. C'est possible, mais le Groupe des Dix devra alors s'assurer que le gouvernement l'entend de cette oreille. Interrogé à la Chambre, le ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) a souligné qu'il attendait bien des progrès d'ici le 4 juin.