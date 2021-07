Les sans-papiers suspendent leur grève de la faim

Les grévistes ont décidé d'arrêter la grève de la soif et de suspendre pour le moment la grève de la faim, ont annoncé leurs représentants ce mercredi après-midi.

Les sans-papiers installées à l'église du Béguinage ainsi que dans des locaux de l'ULB et de la VUB, à Bruxelles, étaient en grève de la faim depuis près de deux mois. Nombre d'entre eux avaient également entamé une grève de la soif ces derniers jours.

"Il y a eu des réunions avec le gouvernement et avec des soutiens. On est arrivé à mettre en place des accords, qui ne sont pas encore validés." Représentants des sans-papiers

Ils ont toutefois décidé ce mercredi d'arrêter la grève de la soif et de suspendre pour le moment la grève de la faim. "Hier et aujourd'hui, il y a eu des réunions avec le gouvernement et avec des soutiens. On est arrivé à mettre en place des accords, qui ne sont pas encore validés. Nous espérons (qu'ils le seront). Pour qu'il n'y ait plus de stress et d'angoisse à l'intérieur de l'église, on a pris la décision d'arrêter la grève de la soif et de suspendre, pour le moment, la grève de la faim", ont annoncé les représentants.

Cette situation particulièrement critique avait fait réagir jusque dans la sphère politique où PS et Ecolo ont menacé de faire tomber le gouvernement si l'une de ces personnes en grève venait à mourir.

"Ne jamais accepter le chantage"

"Mettre fin à la grève de la faim est la seule bonne décision", salue le Premier ministre Alexander De Croo. "Il n'y a dans notre pays qu'une seule voie et c'est la voie de la loi. Il s'agit de la seule manière d'éviter des décisions arbitraires. Un gouvernement ne peut jamais accepter le chantage. Ce serait injuste pour toutes les personnes qui suivent correctement les règles."

Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi s'est lui dit "soulagé". "Pour moi, ce n'était pas un combat contre des gens, mais pour une politique correcte. Espérons que personne ne restera avec des séquelles permanentes." Des personnes sont actuellement transférées à l'hôpital, dont certaines resteront en soins intensifs, ajoute le secrétaire d'État. Le Premier ministre prévient lui que "si des séquelles physiques subsistent, tous ceux qui ont encouragé les grévistes de la faim (...) en porteront la responsabilité."

"Si des séquelles physiques subsistent, tous ceux qui ont encouragé les grévistes de la faim en porteront la responsabilité." Alexander De Croo Premier ministre

"Il est bon qu'avec la société civile, nous ayons pu convaincre que la régularisation collective n'est pas une solution et que les procédures existantes sont humaines", souligne Sammy Mahdi. "C'est pourquoi nous continuons à informer les personnes dans la zone neutre sur les procédures de séjour existantes et sur leurs dossiers individuels. En outre, nous continuerons à travailler à l'amélioration structurelle des canaux de migration légale existants." Dès demain, chaque sans-papiers se rendra ainsi dans la "zone neutre" établie par le gouvernement pour s'y informer de leur dossier individuel. Cette zone restera ouverte "un certain temps".

Hospitalisations en hausse

Rappelons que depuis le 27 mai, 475 étrangers sans-papiers observaient, à Bruxelles, dans une église et sur deux sites universitaires, une grève de la faim pour réclamer leur régularisation. Des groupements de citoyens et des organisations syndicales ont appelé, quant à eux, à des régularisations transitoires. Sammy Mahdi (CD&V) secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, s'y est opposé.

Les hospitalisations se sont poursuivies à un rythme soutenu depuis la fin de semaine dernière. Les sans-papiers retournaient toutefois tous sur les différents sites d'occupation après avoir vu les médecins, jusqu'à l'annonce de la suspension de leur action.

La situation s'est rapidement détériorée, alors que les hospitalisations se sont poursuivies à un rythme soutenu depuis la fin de semaine dernière. On dénombrait, dimanche dernier à l'église du Béguinage, environ 15 hospitalisations. Sept personnes ont également été admises à l'hôpital lundi, trois durant la nuit de lundi à mardi, ainsi que dix personnes durant la journée de mardi.

Sur le site de la Vrije Universiteit Brussel ( VUB), 19 personnes ont été hospitalisées, ainsi que quatre autres provenant du site de l'ULB ce dimanche. Et depuis lundi, les hospitalisations de personnes en grève de la soif se sont multipliées.

La Coordination s'insurge

Face à l'urgence de la situation, le réseau de la Coordination des sans-papiers de Belgique avait appelé les présidents des partis de la coalition Vivaldi à trouver "une solution humaine et porteuse d’espoir pour tous les sans-papiers". Elle plaidait en effet pour la mise en place d’une commission de régularisation avec des critères clairs.

L'organisation porte également un regard critique sur la "zone neutre" mise en place rue Melsens à Bruxelles par le secrétaire d'État.

Et pour cause... Les actions de Sammy Mahdi, n'ont pas abouti et le Premier ministre Alexander De Croo a refusé de prendre l'affaire en main, affirme l'organisation.