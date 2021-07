Les secours belges ont été dépassés par la situation...

De nombreuses habitations sont devenues inaccessibles parce que les routes se sont véritablement transformées en torrents . Or, beaucoup d'embarcations des services de secours se sont avérées trop légères face à un tel courant. Elles n'étaient pas non plus d'envergure à naviguer sur des eaux parsemées d'obstacles sous la surface des flots (panneaux de circulation, mobilier urbain...). On a aussi carrément manqué d'embarcations , des appels ont été lancés par des autorités communales pour que des citoyens prêtent leur bateau...

Hélicoptères bloqués au sol

Prises d'assaut, les lignes d'urgence étaient difficilement joignables . Les télécommunications et les fournitures d'électricité se sont retrouvées à l'arrêt à cause de cabines immergées.

Des secours en masse, mais...

À qui la faute?

Cela a-t-il suffi, au vu de la souffrance et des pertes humaines? Était-on préparé à de telles inondations? Non , les appels à l'aide de personnes en détresse, parfois bloquées sur le toit depuis plusieurs dizaines d'heures, en témoignent. Vendredi matin, sur La Première, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) a poussé un coup de gueule: "C'est une évidence qu'ils (les services de secours, NDLR) ont été débordés." "Manifestement, vu l'ampleur de la catastrophe, ni l'armée ni la protection civile n'avaient le matériel ad hoc." Pour le socialiste, "c'est la preuve que la réforme des zones de sécurité de la Protection civile était une erreur."

Cette réforme, adoptée par le gouvernement Michel, à l’initiative de l’ex-ministre de l’Intérieur Jan Jambon, a fait passer de six à deux le nombre d’unités de la protection civile en Belgique, les autres devenant des "zones de secours". Il n'y a donc plus que deux unités opérationnelles (à Crisnée et à Brasschaat), ce qui a évidemment des impacts pour l'acheminement des hommes et du matériel. Le personnel de la protection civile se plaint aussi d'un manque de moyens humains. Or, ce sont ces unités opérationnelles qui s'occupent de missions spécialisées avec un matériel très spécifique. Alors, a-t-on fait appel aux services ad hoc, sont-ils arrivés assez vite, avaient-ils le matériel adéquat?