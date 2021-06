Les solutions du Sénat pour redynamiser la démocratie belge

"Qui va encore nier que notre démocratie n'est pas en crise?", s'exclame Jean Faniel, directeur général du Crisp (Centre de recherche et d'information sociopolitiques). Mais les réactions face à la remise en question de notre modèle politique sont différentes. "Il y a ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain et se tournent vers un mode de gouvernance plus autoritaire. Depuis septembre 2019, le Vlaams Belang est le premier parti de Flandre, et donc de Belgique. On voit aussi ailleurs, en Hongrie, en Pologne, en France, une attirance pour des régimes plus durs", souligne le responsable du Centre.