Les syndicats veulent limiter à 25 contrats par an le nombre de contrats journaliers

Malgré l'encadrement strict auxquels sont soumis les contrats journaliers successifs dans l'intérim, le recours à ce type de contrat n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Entre 2015 et 2020, ils représentaient la moitié des contrats des intérimaires , signale le front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB. Malgré la pandémie, le niveau a peu baissé, le volume de contrats ne passant que de 3 millions par an à 2,5 millions.

En 2019 et 2020, on a compté 2,5 millions de contrats intérimaires journaliers conclus.

"Limiter les abus"

Les syndicats ont déposé des demandes sur la table des négociations. Ils souhaitent qu'une cotisation de sécurité sociale supplémentaire soit prélevée après le recours à un certain nombre de contrats et imposer une justification claire du recours au contrat journalier dans le contrat de travail.

Federgon, qui chapeaute notamment les sociétés intérimaires, explique pourtant que pour les agences d'intérim, ces contrats ultra-flexibles représentent une charge administrative lourde. "Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille limiter les abus, dit Ann Cattelain, CEO de Federgon. On comprend que cela ne peut se faire que sur une période restreinte, et pas pendant des années. Mais dans certaines entreprises, cette flexibilité reste nécessaire. Dans le secteur logistique par exemple, beaucoup de choses bougent, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas. On a perdu des parts de marché en e-commerce, il ne s'agirait pas de se mettre davantage hors jeu. Il faut trouver un bon équilibre entre lutte contre les abus et besoin de flexibilité", conclut-elle.