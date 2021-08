Les taux faibles ont coûté 71,2 milliards aux ménages belges

Le manque à gagner cumulé des ménages belges suite aux faibles taux d'intérêt se monte à 71,2 milliards d'euros entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2021.

La politique de faibles taux d'intérêt menée par la BCE suite à la grande crise financière de 2008-2009 a eu un lourd impact. Elle a entraîné un manque à gagner cumulé de 72 milliards d'euros pour les ménages et les ASBL en Belgique, montre une nouvelle simulation d'Eric Door, directeur des études économiques à l'IESEG School of management (Paris et Lille). Des revenus d'intérêts qui concernent, pour 99%, les ménages, qui ont donc subi un manque à gagner de 71,2 milliards, et pour 1% les ASBL.

Alors que les revenus d'intérêts perçus par les ménages et les ASBL se montaient à 2,5 milliards d'euros au premier trimestre 2008, ils n'étaient plus que de 281 millions au premier trimestre 2008. Le taux d'intérêt moyen payé par les banques sur les dépôts d'épargne est désormais de 0,08% en Belgique. L'Allemagne fait à peine mieux, avec 0,09%, alors que la France affiche un taux moyen de 0,42%, à cause du livret A. Les Pays-Bas ou le Luxembourg font pire, avec respectivement 0,03% et 0,02%.

Très inférieur à l'inflation

Avec un taux d'intérêt nominal de 0,08% et une inflation de 2,27% en juillet, le taux d'intérêt réel est actuellement de -2,19% en Belgique, souligne Eric Dor. "Cela signifie que la quantité de biens et de services qui peut être achetée avec la somme épargnée se réduit de 2,19% par an." Ce qui n'a pas empêché les dépôts d'épargne réglementés de doubler depuis la crise financière, pour atteindre 295 milliards en juin 2021.

Cela, c'est bien sûr pour les ménages qui épargnent. Ceux qui sont emprunteurs nets ont bénéficié de la baisse des taux. Mais cette réduction des intérêts payés est très inférieure à la baisse des intérêts reçus: au premier trimestre 2021, les ménages belges ont payé des intérêts pour 1,78 milliard d'euros, contre 1,88 milliard au premier trimestre 2008.

"Certains ménages épargnants fortement pénalisés peuvent quand même avoir bénéficié de la politique monétaire de taux très bas." Eric Door Directeur des études économiques à l'IESEG School of management