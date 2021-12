Les "transferts": comment les Wallons vivent grâce à de l’argent flamand

La Wallonie profite des mécanismes de solidarité organisés au niveau fédéral. Rien d'anormal ou d'extravagant. Mais ces transferts pèsent lourd budgétairement et ne sont pas forcément pérennes.

Mille neuf cent quarante-huit euros. C’est le montant moyen reçu par chaque Wallon(ne) en 2019 grâce à la solidarité nationale, autrement dit grâce aux fameux "transferts" venant de Flandre, ceux-là même qui donnent de l’urticaire aux nationalistes au Nord du pays.

À l’échelle de la Région wallonne, ces flux financiers représentent un bénéfice de 7,1 milliards d’euros, selon une étude de la Banque nationale de Belgique (BNB). Mais de quoi parle-t-on exactement? On vous explique tout cela.

Les transferts, kézako?

Plaçons-nous au niveau de l’État fédéral. Sur la table, on pose une (très grande) tirelire. C’est le "pot commun" à tous les Belges. Pour l’alimenter, l’État prélève des taxes, des impôts et des cotisations sociales. Ces différentes recettes s’élevaient, en 2019, à 11.300 euros par habitant en Wallonie, à 12.200 euros à Bruxelles et à 13.800 euros en Flandre, selon la BNB.

7,1 milliards d'euros Selon une étude de la Banque nationale, les transferts interrégionaux bénéficient à la Wallonie à hauteur de 7,1 milliards d'euros.

On le voit, les Wallons participent moins que les Flamands à ce "pot commun". Pourquoi? C’est le reflet de la situation socio-économique. Celle-ci est plus florissante en Flandre. Le chômage y est faible. En moyenne, les revenus des Flamands sont donc plus élevés qu’en Wallonie. Comme les prélèvements principaux (impôts et cotisations sociales) sont progressifs, les Flamands contribuent davantage.

Reprenons notre tirelire. L’argent qui s’y trouve est utilisé notamment pour payer la sécurité sociale: pensions, soins de santé, chômage, etc. En moyenne, en 2019, cela représente 7.300 euros par habitant à Bruxelles et 9.200 euros en Flandre et en Wallonie. Par ailleurs, l’État dépense aussi de l’argent pour financer directement les Régions et Communautés: c’est une dotation. Là aussi, la Wallonie gagne un peu plus (4.100 euros par habitant) que la Flandre (3.800 euros).

Les transferts, c’est ça: la différence entre les montants moyens prélevés et versés dans une Région déterminée par rapport à la moyenne nationale. Il s’agit donc de flux financiers entre personnes par le truchement du "pot commun" fédéral. Autrement dit, les transferts sont des mécanismes de solidarité et de redistribution entre plus riches et moins nantis.

Alors, tous les Wallons reçoivent presque 2.000 euros par an grâce aux Flamands?

Présenté comme ça, c’est faux. Le montant des transferts, de 1.948 euros par an et par habitant au bénéfice des Wallons, est une moyenne. Mais il ne signifie pas que tous les Wallons reçoivent cette somme et que tous les Flamands donnent.

De nombreux ménages wallons, parmi les plus aisés, sont des contributeurs nets à la solidarité nationale. Et de nombreux ménages flamands sont des bénéficiaires. Mais il est vrai que la proportion de Wallons qui sont bénéficiaires de la solidarité des autres est nettement plus élevée.

Il y a aussi des transferts du Brabant wallon vers Liège ou Charleroi, par exemple.

Y a-t-il des différences entre sous-régions?

Absolument. On parle souvent de transferts entre Flandre et Wallonie, car ce découpage correspond à une réalité politique (et linguistique). On ne détaille pas ici le cas spécifique de Bruxelles. Mais on l’a dit, les transferts sont en fait des vases communicants entre personnes (relativement) riches et pauvres. Et donc, on peut très bien faire la même analyse par province ou par arrondissement.

Il en ressort que le Brabant wallon ou encore Arlon, Waremme et Namur contribuent davantage que la moyenne à notre fameuse tirelire. Autrement dit, il y a aussi des transferts du Brabant wallon vers Liège ou Charleroi, par exemple.

Y a-t-il des domaines où la Wallonie s’en sort mieux?

Dans notre "pot commun" fédéral, on peut aussi analyser les transferts par type de recettes et de dépenses. À ce petit jeu, on constate que la Wallonie contribue légèrement plus que la moyenne dans un domaine: les pensions. En cause: le vieillissement de la population, plus prononcé au Nord qu’au Sud. Dans ce cas précis, la solidarité va des Wallons vers les Flamands.

Pour tout le reste – recettes fiscales et de sécurité sociale, dépenses de chômage, de santé, d’invalidité… - les Wallons sont (largement) bénéficiaires.

Les transferts sont-ils en hausse?

Eh bien, non. D’année en année, ils sont plutôt en légère diminution. Deux raisons principales expliquent ce phénomène. D’une part, le vieillissement de la population en Flandre, le Nord du pays recevant davantage que par le passé, toutes proportions gardées, pour les pensions et les soins de santé.

La Wallonie reçoit, par exemple, nettement moins que la Saxe-Anhalt en Allemagne ou que le Nord des Pays-Bas.

D’autre part, la sixième réforme de l’État a réduit ces transferts en changeant les règles du jeu. Certaines compétences (comme les allocations familiales) et une partie de l’impôt des personnes physiques (IPP) ont été régionalisés, ce qui a supprimé une partie des flux financiers au niveau du "pot commun" fédéral.

Et à l’étranger, comment ça se passe?