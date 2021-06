Les "transferts nord-sud" dépassent 7 milliards

Les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 1.087 euros par personne et par an, en faveur des autres régions du pays. Les Wallons et les Bruxellois gagnent 1.721 et 744 euros par personne et par an.

Globalement, il y a un flux net de solidarité interpersonnelle de 7,14 milliards d’euros par an de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles qui reçoivent respectivement 6,25 milliards et 895 millions. C'est ce qui ressort de la dernière étude publiée par l'économiste Eric Dor (IESEG School of Management, Lille/Paris) sur base de chiffres de l'année 2018.

Les fameux "transferts" nord-sud alimentent depuis longtemps les débats politiques à forts relents communautaires. Ils s'expliquent par la progressivité de l’impôt et les mécanismes de sécurité sociale qui entraînent une redistribution des revenus. Les chiffres cités ci-dessus sont bien sûr des moyennes. Ils ne signifient pas que chaque Flamand, individuellement, paie plus de 1.000 euros aux habitants des autres Régions. Les "transferts" peuvent parfois aller dans l'autre sens: le Brabant wallon contribue à la solidarité à hauteur de 3.402 euros par personne et par habitant, tandis que le Limbourg est bénéficiaire pour 857 euros par personne et par habitant.

Charleroi en tête

Le Brabant flamand est proportionnellement le plus grand contributeur net. L’arrondissement qui bénéficie le mieux de la solidarité interpersonnelle est celui de Charleroi, avec un gain de 5.328 euros par personne par an.