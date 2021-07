Les verts évitent l'audition, mais pas l'embarras

L'opposition N-VA n'a pas obtenu, mardi, l'audition d'Ishane Haouach par la Commission Égalité des chances de la Chambre. Si la nomination de la commissaire du gouvernement au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes par la secrétaire d'État Écolo Sarah Schlitz bouscule en raison de son voile, ce sont surtout ses déclarations dans les colonnes du Soir ce week-end qui font petit à petit monter la température politique. Interrogée sur la neutralité de l'État, elle dit ceci: "La discussion n’est pas: est-ce qu’on remet en cause la séparation de l’Église et de l’État? C’est: comment la décline-t-on avec un changement démographique?". Elle juge par ailleurs discriminatoire toute interdiction des signes convictionnels et accuse à demi-mot de sexisme et de racisme Corentin De Salle, le représentant MR qui, en plein CA, lui avait demandé d'exercer ses fonctions sans porter le voile en vertu de la neutralité de l'État.