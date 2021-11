Les verts veulent encadrer la campagne électorale permanente

Les dépenses impressionnantes de certains partis politiques sur les réseaux sociaux continuent d'indisposer quelques-uns de leurs concurrents. On le rappelle, c'est à coups de millions d'euros, que Vlaams Belang, PTB et N-VA surtout, assurent leur présence sur Facebook et consort, en dehors de toutes limites. Le Parti socialiste avait lancé les hostilités législatives il y a un an déjà afin d'étendre aux médias sociaux l'interdiction d'engager des dépenses publicitaires électorales dans les médias traditionnels pendant les trois mois de campagne officielle. Une proposition aujourd'hui au point mort. Ecolo/Groen relance le débat en choisissant un autre angle d'attaque.