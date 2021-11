Marche contre le CST: De Croo dénonce le "comportement criminel" de certains manifestants

Le Premier ministre a lancé un appel à l'unité et au respect des règles . "On est dans une période difficile, et dans les soins de santé, tout le monde donne le meilleur. Je comprends que certains ont des doutes, mais basons le débat sur des informations correctes, pas sur de la désinformation", a-t-il exhorté.

35.000 personnes dans les rues de la capitale

Les heurts ont débuté vers 14h45, à hauteur du carrefour de l'avenue des Arts et de la rue Joseph II à Bruxelles. Selon le parcours défini avec les autorités, les manifestants devaient à cet endroit quitter la petite ceinture et tourner dans la rue Joseph II. La police avance que certains manifestants ont voulu continuer tout droit et ont jeté des feux d'artifice contre la police.

Une cinquantaine d'arrestations

"Nous avons réuni toutes les organisations belges qui militent pour la paix en cette période de crise", s'est réjoui Ezra, un porte-parole des organisateurs, qui comptent entre autres les mouvements Hands for Freedom, Vecht Voor Vrijheid, Teachers for Freedom et Belgians for Freedom. "Ensemble pour la liberté, on voulait former une grande famille pour défendre ensemble la démocratie. Nous sommes fiers d'avoir uni autant de personnes. Cependant, nous ne cautionnons pas les violences qui ont eu lieu aujourd'hui et nous nous en distancions".